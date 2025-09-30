El Mega Millions es sumamente popular y eso queda en evidencia por las miles de personas de Estados Unidos que participan en la lotería con la esperanza de convertirse en millonarias. Si tú deseas probar suerte en el juego el día de hoy, martes 30 de septiembre, debes saber cuál es el gran premio estimado que podría ser tuyo, así que lee esta nota.

La probabilidad que tiene cada participante de ganar el premio mayor

Antes de darte a conocer lo prometido, es importante que tengas en cuenta que ganar el premio mayor del Mega Millions no es algo fácil de hacer. Uno puede llegar a esa conclusión sabiendo que cada participante, de acuerdo a USA Today, tiene una probabilidad de 1 entre 290,472,336 de quedarse con el premio mayor. Ojo que con decirte esto no busco desanimarte. Recuerda que en junio de este año una persona de Virginia se quedó con el premio mayor del Mega Millions: ganó $348 millones.

Habiéndote comentado lo anterior, es tiempo de que sepas que el gran premio estimado del Mega Millions para el sorteo de este martes 30 de septiembre es de $497 millones, con la opción en efectivo de $229.5 millones. Sin duda, hay mucho dinero en juego.

Puedes participar en el Mega Millions en 45 estados de EE.UU., además del Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes Estadounidenses. (Foto: OLIVIER DOULIERY / AFP) / OLIVIER DOULIERY

Si después de haber recibido la información prometida te preguntas cuáles fueron los números ganadores del último sorteo del juego de lotería (el del 26 de septiembre), te digo que fueron 4, 21, 27, 33, 49 y la Mega Ball fue 21. Ahora que ya sabes todo esto, ¿te animas a participar en el sorteo de este martes 30 de septiembre?

La persona que gana el premio mayor de Mega Millions podrá elegir entre la Opción en Efectivo o un pago anual, también conocido como Opción de Anualidad. (Foto: Frederic J. BROWN / AFP) / FREDERIC J. BROWN

¿Cuánto cuestan los boletos del Mega Millions?

El 5 de abril de 2025 empezó una nueva era del Mega Millions. A partir de esa fecha, cada boleto del juego pasó a costar $5. Dicho aumento (antes costaba $2), según la página web de la lotería, vino con “mejores probabilidades de ganar el premio mayor y premios mejorados en todas las categorías gracias al multiplicador incluido (2X, 3X, 4X, 5X y 10X)”.

