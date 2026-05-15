El gobierno de Estados Unidos ha endurecido en 2026 la revisión de procesos migratorios, incluyendo casos de residencia permanente y naturalización. Entre las medidas más estrictas está la reevaluación de Green Cards de personas provenientes de 19 países considerados de preocupación y un mayor control sobre antecedentes migratorios relacionados con fraude. En este contexto, muchos inmigrantes se preguntan qué podría pasar si en algún momento trabajaron utilizando documentos falsos o haciéndose pasar por ciudadanos estadounidenses. Un abogado advirtió que estas acciones pueden traer consecuencias muy serias, incluso años después de haber obtenido la residencia.

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El uso de documentos falsos puede traer consecuencias migratorias graves

Según explicó el abogado de inmigración José Guerrero, el gobierno está siendo “muy agresivo” con los casos relacionados con fraude migratorio y robo de identidad. El experto señaló que una persona que utiliza documentos falsos para trabajar podría enfrentar cargos criminales, especialmente si usó la identidad de otra persona o afirmó falsamente ser ciudadano estadounidense.

“Hacerte pasar por ciudadano puede tener consecuencias graves y una de ellas es que jamás en la vida vas a poder ser residente de los Estados Unidos”, explicó el abogado a N+ Univision.

El experto remarcó que las autoridades están prestando más atención a este tipo de situaciones y que actualmente las consecuencias pueden ser mucho más severas que en años anteriores.

Expertos advierten que mentir para obtener trabajo en EE.UU. podría afectar una futura Green Card. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

El formulario I-9 puede convertirse en una prueba clave

Cada empleador en EE.UU. está obligado a completar el formulario I-9 para verificar la identidad y autorización de trabajo de sus empleados. De acuerdo con Guerrero, muchas personas presentan documentos falsos y, al llenar ese formulario, marcan la casilla que indica que son ciudadanos estadounidenses cuando no lo son.

El problema, según el abogado, es que una falsa declaración de ciudadanía puede cerrar por completo la posibilidad de obtener beneficios migratorios en el futuro.

“Con el simple hecho de hacer eso, esa persona, como dijo que es ciudadana americana siendo mentira, no existe un perdón; jamás en la vida va a poder hacerse residente de los Estados Unidos”, afirmó.

¿Qué pasa si ya tienes Green Card y trabajaste con papeles falsos?

Una de las preguntas más frecuentes es qué ocurre con las personas que utilizaron documentos falsos en el pasado, nunca fueron arrestadas y actualmente ya son residentes permanentes.

Para Guerrero, el riesgo sigue existiendo. Explicó que durante el proceso de ciudadanía el gobierno revisa nuevamente el historial migratorio y laboral del solicitante. Si descubren que antes de obtener la residencia la persona utilizó documentos falsos, robó una identidad o afirmó falsamente ser ciudadano, podría enfrentar consecuencias severas.

“Le pueden negar la ciudadanía y a la misma vez el gobierno puede considerar que el uso de documentos falsos es un crimen de torpeza moral y tratar de poner a esa persona en deportación para revocarle la residencia”, advirtió.

El gobierno de EE.UU. está revisando casos de Green Card relacionados con documentos falsos y robo de identidad. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Los empleadores también pueden tener problemas?

El abogado indicó que los empleadores también podrían enfrentar sanciones si no verifican correctamente el formulario I-9 de sus trabajadores. Sin embargo, aclaró que existe una diferencia entre cometer un error de buena fe y contratar intencionalmente a personas sin autorización de trabajo.

“Un empleador pudiera encarar algún tipo de penalidad por no verificar correctamente su formulario I-9. Si lo hizo inocentemente tiene una defensa ahí, pero los empleadores que contratan a personas indocumentadas podrían tener problemas con el gobierno”, explicó.

Ante este panorama, expertos recomiendan buscar asesoría legal antes de iniciar cualquier trámite migratorio si en el pasado se utilizaron documentos falsos o se hicieron declaraciones incorrectas ante autoridades o empleadores.

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