Un simple descuido en tu equipaje de mano ocasionaría que se retrase significativamente tu paso por los controles de seguridad o, peor aún, que pierdas tu vuelo por infringir las normas. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) lanzó una alerta de los objetos totalmente prohibidos en la cabina. Con ello, es importante que sepas estas regulaciones y así, asegurar un viaje rápido y sin problemas desde el principio.

Esta medida suele se aplicada por razones de seguridad durante el vuelo que se realizará, ya que pretende brindar tranquilidad a los distintos tripulantes. Por eso, los agentes realizan las verificaciones necesarias para evitar cualquier inconveniente.

Para no retrasar o perder tu vuelo, es necesario seguir estas recomendaciones. (Foto: Chalabala / iStock) / Chalabala

Los artículos prohibidos en el equipaje de mano, según la TSA

Es importante mencionar que está totalmente prohibido guardar armas de fuego o municiones en la maleta de mano. Sin embargo, existen otros objetos que están dentro de esta categoría, los cuales son: pistolas de aire comprimido, pistolas de petardos, silenciadores de armas de fuego, pistolas de bengala y pólvora.

También se debe evitar cualquier objeto afilado, tales como cúteres de caja, sacacorchos con cuchilla incluida, dardos, piquetas de hielo, máquinas de afeitar con hojas y cualquier tipo de cuchillo que se pueda guardar dentro de este pequeño equipaje.

Un punto importante a resaltar es que algunos de los objetos que te mencioné anteriormente sí pueden ser guardados en el equipaje facturado, lo que generaría cierta contradicción.

Si consideras que estos objetos son los únicos que están prohibidos, estás equivocado, ya que la lista suele ser más amplia. Por suponer, hay artículos que, en un primer momento, considerarías que no habría problema alguno en llevarlos dentro del equipaje de mano, pero las autoridades lo confiscarían:

Bolas de nieve

Galletas navideñas inglesas

Almohadilla térmica

Bola mágica 8

Samsumg Galaxy Note 7

Armas de fuego, cuchillos y otros objetos quedan prohibidos para guardar en el equipaje de mano. (Foto: Pexels)

¿Se permite alimentos y bebidas en el equipaje de cabina?

TSA precisó que, si se transportan alimentos como carnes, mariscos, entre otros, necesitan estar envasados con hielo o completamente congelados al momento de pasar la inspección. En caso se detecte que están derretidos o tienen líquido en el fondo, se les decomisará.

Respecto a las bebidas alcohólicas, no se le permitirá el ingreso de aquellas que cuenten con una graduación mayor al 70% de volumen de alcohol. Sin embargo, sí se puede guardar aquellas con menor porcentaje.

