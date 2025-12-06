Ante el frío ártico que se está registrando en distintas localidades de Estados Unidos durante este último tramo del año, es importante tomar precauciones al momento de conducir en caso las carreteras estén repletas de nieve y hielo, ya que estas condiciones ocasionarían impactos entre los automóviles. Por ello, se ha publicado un reporte que precisa cuáles son los estados donde se registra la mayor cantidad de accidentes.

Según datos otorgados por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), más de 5,000 residentes pierden la vida y aproximadamente 450,000 resultan heridas debido a accidentes automovilísticos producto de las condiciones climáticas invernales.

Por esa razón, es pertinente seguir ciertas recomendaciones en caso se realicen viajes durante esta época de precipitaciones, tales como conducir a baja velocidad, contar con un kit de supervivencia y mantener las luces encendidas durante el trayecto.

La nieve y el hielo serían factores que ocasionarían accidentes de tránsito. (Crédito: Mark Mulville/The Buffalo News vía AP).

La lista de estados más peligrosos para conducir durante el invierno en EE.UU.

De acuerdo a una clasificación elaborada por MoneyGeek (2020-2022), basándose en los datos del Sistema de Informes de Análisis de Fatalidades de la NHTSA, estos son los 15 estados que presentan una elevada puntuación de peligro para conducir durante una tormenta invernal:

Michigan (100) Alaska (81.2) Pensilvania (73.4) Wyoming (73.1) Ohio (72.0) Montana (70.9) Illinois (59.3) Colorado (52.9) Wisconsin (52.2) Minnesota (50.8) Indiana (46.9) Dakota del Sur (46.5) Texas (42.6) Kansas (41.8) Oregón (40.9)

Es importante mencionar que este ranking se basó en la peligrosidad debido a factores como la infraestructura vial, las condiciones climáticas y las prácticas de conducción locales. Además, la puntuación se determinó por cada 100,000 conductores.

Michigan el estado de EE.UU. con mayor cantidad de accidentes mortales a causa de condiciones climáticas invernales. (Crédito: Kerem Yucel / AFP)

El error más común de los conductores al enfrentarse carreteras cubiertas de nueve o hielo

Durante estas fechas, los ciudadanos estadounidenses realizan viajes en auto para llegar a un lugar en específico; sin embargo, con el propósito de ahorrar más tiempo, estos conductores incrementan la velocidad o realizan maniobras bruscas sin considerar que sería un grave riesgo .

Debido a la presencia de nieve y hielo en las carreteras, las probabilidades de que sufran un accidente de tránsito son altas. Por lo tanto, es necesario seguir las recomendaciones de las autoridades meteorológicas.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!