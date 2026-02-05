La franquicia Pokémon se prepara para celebrar sus 30 años de historia con una campaña que se extenderá durante todo un año. El anuncio fue realizado por The Pokémon Company International, que confirmó que la celebración comenzará con un nuevo comercial durante el Super Bowl LX, uno de los eventos televisivos más vistos del mundo. El anuncio se emitirá el domingo 8 de febrero y, según la compañía, mostrará cómo Pokémon ha logrado unir a personas de distintas edades y culturas a través de una pasión compartida.

El objetivo es rendir homenaje a una comunidad global y multigeneracional que acompaña a la marca durante tres décadas. Mientras llega el estreno completo, los fanáticos ya pueden ver un video teaser del comercial del Super Bowl en YouTube.

Además, la empresa adelantó que los detalles completos de la campaña anual, incluidas actividades pensadas especialmente para los seguidores, se darán a conocer una vez finalizado el Super Bowl LX.

El presidente de The Pokémon Company International, Kenji Okubo, destacó el papel clave de los fans en el crecimiento de la franquicia.

“La comunidad Pokémon ha sido la base y la inspiración de la marca desde el principio, y la pasión de nuestros fans es lo que ha permitido que Pokémon tenga un impacto duradero en la cultura pop en todo el mundo y a través de generaciones”, afirmó en un comunicado publicado en el sitio web oficial de la compañía.

“Mientras miramos hacia los próximos 30 años y más allá, invitamos a los Entrenadores a unirse a la celebración de este hito histórico, comenzando con el Super Bowl LX, donde se verán reflejados a sí mismos y a su fanatismo de maneras inesperadas”, agregó.

Más allá de la campaña principal, la franquicia ya lanzó varios productos especiales inspirados en el aniversario. Entre ellos se destacan nuevas colecciones del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon, disponibles actualmente en tiendas seleccionadas.

Pokémon adelantó nuevas experiencias en parques temáticos y lanzamientos especiales por el aniversario. (Foto: KAZUHIRO NOGI / AFP)

Uno de estos lanzamientos es la Pokémon TCG: Pokémon Day 2026 Collection, que conmemora el Pokémon Day celebrado cada 27 de febrero. Esta fecha recuerda el lanzamiento de los primeros videojuegos de la saga, Pokémon Red y Pokémon Green, que debutaron en Japón en 1996 y marcaron el inicio del fenómeno mundial.

Por último, Universal Studios Japan confirmó recientemente una alianza ampliada con The Pokémon Company.

Aunque aún no se han revelado detalles concretos, la compañía adelantó que experiencias de Pokémon llegarán a los parques temáticos de Universal y que no se limitarán solo a Japón.

Super Bowl LX: hora, fecha y todo lo que debes saber sobre este suceso deportivo

El Super Bowl LX se perfila como uno de los eventos más espectaculares de la década, ya que celebra el 60º aniversario del “Gran Juego”. La cita es el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California (casa de los San Francisco 49ers).

Esta será la segunda vez que este recinto recibe el Super Bowl tras la edición 50 en 2016 y promete un despliegue tecnológico y de seguridad sin precedentes en la Bahía de San Francisco.

En lo deportivo, el enfrentamiento ya está definido: los Seattle Seahawks se medirán ante los New England Patriots. Este partido es emocionante porque es una revancha directa del épico Super Bowl XLIX (2015), donde los Patriots ganaron en el último segundo con una intercepción histórica.

El Super Bowl LX (2026) se llevará a cabo en el Levi's Stadium, ubicado en Santa Clara, California. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

El acto central del Halftime Show será encabezado por la estrella mundial Bad Bunny, marcando un hito para la música latina en este escenario. Además, las festividades previas incluirán a Green Day en la ceremonia de apertura, a Charlie Puth interpretando el himno nacional y a figuras como Brandi Carlile y Coco Jones completando el cartel artístico.

La transmisión en Estados Unidos estará a cargo de NBC, mientras que en Latinoamérica se podrá seguir a través de ESPN y Disney+.

Debido a que el evento coincide con los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, la cadena preparó una cobertura multiplataforma masiva.

