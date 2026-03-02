La aerolínea Southwest Airlines enfrenta una ola de críticas tras implementar un nuevo sistema de asientos asignados. Varios pasajeros expresaron su molestia en redes sociales, calificando el cambio como injusto y perjudicial para quienes compran las tarifas más económicas. Hasta hace poco, Southwest era la única gran aerolínea de Estados Unidos que mantenía un sistema de embarque abierto. Los viajeros recibían un número de grupo al hacer check-in y, una vez dentro del avión, elegían su asiento por orden de llegada; sin embargo, desde enero de este año, todos los pasajeros deben tener un asiento asignado antes de abordar.

Uno de los casos que más llamó la atención fue el de un padre que compartió su experiencia en Reddit. Según explicó, compró una tarifa básica para su hija e hizo el check-in 24 horas antes del vuelo. Aun así, le informaron que la joven estaba en lista de espera y que podría viajar recién al día siguiente.

Lo que más le indignó fue que, al seleccionar la opción de mejorar asiento, aparecían decenas de lugares disponibles para compra. “En el sistema anterior, en el peor de los casos habría tenido un número de embarque C”, escribió.

Algunos pasajeros afirman que, tras comprar tarifas básicas, fueron colocados en lista de espera mientras aparecían asientos disponibles para quienes pagaran un cargo adicional. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Según The Sun, otro usuario contó que en su vuelo solo había 26 asientos ocupados. Cuando decidió cambiarse a un asiento libre, una asistente de vuelo le indicó que debía regresar a su lugar original o el avión no despegaría.

Un tercer pasajero aseguró que dejaría de volar con la compañía después de años de fidelidad. “¡15 años de absoluta lealtad y NOS FUERAMOS!”, escribió.

“Acabamos de volar en el NUEVO Suroeste y fue un desastre”, agregó, indicando que, pese a que el avión estaba ocupado solo en una cuarta parte, no pudo sentarse junto a sus hijos.

“Un cuarto de vuelo completo y todavía no podía moverme para sentarme con mis hijos. Mi hijo de 14 años estaba sentado entre dos hombres extraños”, detalló el pasajero.

La compañía sostiene que el cambio ofrece mayor control y elimina la incertidumbre al abordar. (Foto: AFP)

Desde la empresa defienden la modificación. Tony Roach, vicepresidente ejecutivo de clientes y marca, explicó en un comunicado: “Nuestros clientes quieren más opciones y mayor control sobre su experiencia de viaje”.

“Los asientos asignados abren nuevas oportunidades para nuestros clientes — incluyendo la posibilidad de seleccionar asientos con espacio adicional para las piernas — y eliminan la incertidumbre de no saber dónde se sentarán en la cabina", añadió.

El nuevo esquema forma parte de una serie de ajustes que la aerolínea aplicó recientemente. En mayo de 2025 eliminó su histórica política de permitir dos maletas documentadas sin costo. Además, modificó la regla que otorgaba un asiento extra sin cargo a pasajeros con sobrepeso si había disponibilidad.

La medida se suma a otras modificaciones recientes, como el fin de las dos maletas documentadas gratis y ajustes en la política de asientos adicionales. (Foto: AFP)

Ahora, quienes necesiten más espacio deben reservar dos asientos, y si no hay lugares adicionales libres, podrían ser reubicados en otro vuelo.

Los cambios generaron debate entre quienes valoran la posibilidad de elegir asiento con anticipación y quienes consideran que la aerolínea perdió una de las características que la diferenciaban del resto del mercado.

Todos los cambios en la política de viaje de Southwest Airlines

Southwest Airlines puso fin a su tradición de más de 50 años de “asientos libres” para implementar un modelo más similar al de las aerolíneas tradicionales.

Estos son los cuatro cambios principales que ya entraron en vigor:

Fin del sistema de “open seating” (asientos libres): Southwest eliminó la política de abordaje donde los pasajeros elegían asiento según el orden de llegada. Ahora todos los vuelos tendrán asientos asignados previamente, lo que significa una estructura más parecida a otras aerolíneas tradicionales según AP News.

Nuevo proceso de embarque y tarifas por posición de asiento: La asignación de asientos dependerá de la clase de tarifa, estado en el programa de viajero frecuente y posibles pagos extra por asientos preferentes o con mayor espacio para las piernas.

Cambio en la política para pasajeros con mayor talla (“Customers of Size”): quienes no quepan entre los apoyabrazos deberán comprar un asiento adicional por adelantado. La antigua práctica de pedir un asiento extra el mismo día en el aeropuerto sin costo se acabó. Cabe agregar que los reembolsos por esos asientos solo se otorgarán si el vuelo no está lleno, ambos boletos están en la misma clase tarifaria y la solicitud se hace dentro de los 90 días posteriores al viaje, informa People.

Mayor alineación con prácticas comunes de otras aerolíneas: estos cambios forman parte de una transformación más amplia que incluye el fin de otras ventajas históricas, como la política “bags fly free” (bolsas volaban gratis), que ya se terminó en mayo de 2025, e introduce nuevas estructuras tarifarias y servicios adicionales de pago.

