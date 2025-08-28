La polémica por los pasos peatonales arcoíris en Florida se ha reactivado este verano tras una directiva estatal que ordena su eliminación en decenas de ciudades como Fort Lauderdale, Miami Beach, Delray Beach y Key West. Conoce los detalles de este conflicto.

El Departamento de Transporte de Florida, siguiendo lineamientos federales y respaldado por el gobernador Ron DeSantis, desarrolló plazos estrictos para que todos los cruces peatonales decorativos, en especial los de colores del arcoíris en homenaje al orgullo LGBTQ+, sean pintados de negro o blanco antes de septiembre. A continuación, conoce las claves del conflicto.

EL PROBLEMA DEL ESTADO DE FLORIDA CON LAS CIUDADES

A continuación, conoce puntos clave sobre el conflicto encabezado por el gobernador de Florida y las ciudades con pasos peatonales decorativos:

Directiva estatal y federal: Tras una carta del Secretario de Transporte de EE.UU. que pide “ carreteras libres de arte y mensajes políticos ”, Florida fue de los primeros estados en ordenar el borrado de pasos peatonales no convencionales, amenazando con sanciones y el retiro de fondos.

Tras una carta del Secretario de Transporte de EE.UU. que pide “ ”, Florida fue de los primeros estados en ordenar el borrado de pasos peatonales no convencionales, amenazando con sanciones y el retiro de fondos. Motivos del estado: El gobierno de DeSantis justifica la orden por motivos de “ seguridad y uniformidad ”, pero muchas voces creen que hay un trasfondo político y social, dirigido contra símbolos de la comunidad LGBTQ.

El gobierno de DeSantis justifica la orden por motivos de “ ”, pero muchas voces creen que hay un trasfondo político y social, dirigido contra símbolos de la comunidad LGBTQ. Respuesta de las ciudades: Municipalidades como Miami Beach y Fort Lauderdale aseguran que pelearán por estos símbolos y apelarán la medida. Argumentan que no hay pruebas de que los cruces sean peligrosos y que suponen espacios seguros y de referencia para millas de ciudadanos.

Municipalidades como Miami Beach y Fort Lauderdale aseguran que pelearán por estos símbolos y apelarán la medida. Argumentan que no hay pruebas de que los cruces sean peligrosos y que suponen espacios seguros y de referencia para millas de ciudadanos. La discusión en la sociedad: Para activistas y parte de la ciudadanía, el conflicto es muestra de una escalada en la llamada “guerra cultural” en Florida, donde ya se han limitado libros y otras expresiones en escuelas y espacios públicos.

El cruce peatonal arcoíris ha generado un enfrentamiento entre el estado y ciudades como Miami Beach (Foto. AFP) / ROB O'NEAL

¿POR QUÉ FLORIDA AMENAZA CON QUITAR LOS FONDOS A LAS CIUDADES REBELDES?

El gobierno estatal, de la mano de Ron DeSantis y el Departamento de Transporte, insiste en que el arte vial “distrae” a los conductores y pone en riesgo a peatones, respaldándose en el Manual Uniforme para Control de Tráfico. Por ello, ha endurecido su postura contra intervenciones artísticas y símbolos como las banderas arcoíris en los cruces peatonales.

Según la directiva estatal y federal, este tipo de arte viola los estándares de señalización, lo que habría motivado la eliminación no solo de murales LGBTQ+, sino también de mensajes comunitarios y homenajes a la policía o minorías raciales.

La amenaza va más allá de la simple remoción: el estado ha informado que, de no cumplirse el mandato en la fecha límite —principios de septiembre—, no solo intervendrá directamente, sino que podrá suspender toda transferencia de fondos para transporte local.

Para las ciudades, este mecanismo supone un chantaje que forzaría la eliminación de señales que consideran esenciales para la inclusión y representación de sus comunidades.

El gobernador Ron DeSantis amenaza con quitar fondos a los ciudades que no uniformicen los pases paeatonales, de acuerdo con la ley de tránsito (Foto: AFP)

¿CÓMO SURGIÓ EL CONFLICTO POR LOS PASOS PEATONALES ARCOÍRIS?

La batalla cobró visibilidad nacional en Orlando, donde el cruce del Pulse Memorial –homenaje a las 49 víctimas del tiroteo de 2016 y símbolo de la comunidad LGBTQ+– fue pintado de negro por autoridades tres veces en una sola semana. Cada vez, activistas y vecinos restauraron los colores con tiza en señal de protesta, generando repudio local y viralizando el caso en redes sociales. El alcalde Buddy Dyer calificó el accionar estatal como “acto político cruel”, mientras la representante Anna Eskamani lamentó el uso repetido de fondos públicos en repintadas en vez de destinar el dinero a baches o mejoras viales.

