Las reglas que rigen el contacto entre la policía de Houston y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cambiaron el 6 de noviembre de 2026. Una orden ejecutiva estableció límites para estas comunicaciones, aunque no eliminó toda cooperación entre ambas agencias. A continuación, te contamos qué condiciones deben cumplirse para que los agentes locales contacten a ICE y en qué situaciones está prohibido hacerlo.

El cambio establece restricciones para las comunicaciones con ICE y para las retenciones por motivos migratorios (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿CUÁNDO CORRESPONDE A LA POLICÍA DE HOUSTON CONTACTAR A ICE?

De acuerdo con la orden ejecutiva 1-74, vigente desde el 6 de noviembre de 2026, la policía de Houston (HPD) puede contactar a ICE cuando tenga una persona bajo su custodia si se cumplen dos condiciones a la vez:

1. La persona será ingresada y permanecerá detenida en una cárcel municipal o del condado por nuevos cargos penales o por una orden de arresto penal pendiente u otro procedimiento judicial equivalente.

2. Que aparezca una coincidencia positiva de una orden administrativa de ICE en la base de datos del Centro Nacional de Información Criminal (NCIC).

Si se cumplen ambas condiciones, el documento dispone que el personal de Houston Police Department (HPD) contacte a ICE cuando la persona vaya a la cárcel por un delito que permita legalmente su detención, siguiendo los procedimientos de comunicación y documentación del departamento. Cabe mencionar que no se requiere que sea exclusivamente un delito violento.

¿EN QUÉ CASOS ESTÁ PROHIBIDO?

Los agentes de HPD tienen prohibido:

Contactar a ICE únicamente porque una persona tiene una orden administrativa migratoria o se sospecha que está sujeta a medidas migratorias.

Contactar a ICE sobre una persona que no vaya a ingresar en la cárcel por cargos nuevos u otras órdenes penales.

Prolongar una detención, arrestar o mantener bajo custodia a alguien únicamente por motivos de control migratorio.

Retener a una persona en el lugar del encuentro exclusivamente para que ICE pase a recogerla.

Para entender mejor este cambio, el jefe de policía, J. Noe Diaz, mencionó una parada de tránsito: “Por ejemplo, si nuestros agentes detienen a alguien por una infracción de tránsito menor y le imponen una multa, esa persona recibe la multa y continúa con su día. El Departamento de Policía de Houston ya no contactará a ICE si tienen una orden administrativa y no son arrestados”, publica Houston Public Media.

¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE UNA ORDEN DE ICE Y UNA ORDEN PENAL?

Una orden administrativa de ICE es un documento de carácter civil emitido por autoridades migratorias; no equivale a una orden de arresto penal firmada por un juez. Por sí sola, no constituye una base para que la policía local arreste, prolongue la detención o lleve a alguien a la cárcel, precisa un documento del Concejo de Houston.

En otras palabras, la diferencia principal está en quién la emite y para qué sirve: una orden administrativa de ICE se utiliza para aplicar las leyes migratorias civiles y la firma un funcionario autorizado de inmigración; una orden de arresto penal la emite un juez o magistrado dentro de un procedimiento relacionado con un presunto delito. No son documentos equivalentes.

A continuación, un cuadro para explicar las diferencias principales:

Aspecto Orden administrativa de ICE Orden de arresto penal Quién la emite Un funcionario autorizado de inmigración, no un juez penal. Un juez o magistrado. Naturaleza Civil migratoria. Penal. Finalidad Autorizar a agentes migratorios a detener a una persona por motivos migratorios o ejecutar su expulsión, según el documento. Autorizar el arresto de una persona en relación con una causa penal. Qué implica No demuestra, por sí sola, que la persona haya cometido un delito. Tampoco demuestra culpabilidad: es una orden de arresto, no una condena.

Alcance de la medida

La disposición regula el contacto de HPD con ICE respecto de personas bajo custodia del departamento. No elimina toda cooperación entre ambas agencias, no establece las reglas de todas las policías de Texas y no impide que ICE realice sus propias operaciones federales en Houston.

Tampoco debe confundirse con las decisiones que posteriormente puedan tomar las autoridades de la cárcel del condado de Harris.

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