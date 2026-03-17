Una nueva propuesta de ley podría cambiar la forma en que los supermercados utilizan las cajas de autopago, una tecnología que muchas cadenas han estado adoptando en los últimos años para reducir costos. Si la iniciativa se aprueba, grandes minoristas como Walmart y Kroger tendrían que modificar cómo funcionan estas áreas en sus tiendas. El proyecto, conocido como Senate Bill 438, fue presentado en el estado de Connecticut y busca regular el uso de las cajas de autopago en supermercados.

La propuesta establece que las tiendas que ofrezcan este sistema también deberán mantener abiertas cajas tradicionales con cajeros.

Según el proyecto, por cada dos estaciones de autopago deberá haber al menos una caja atendida por un empleado. Además, la ley plantea que no se podrán tener más de ocho estaciones de autopago funcionando al mismo tiempo dentro de una tienda.

La iniciativa también exige que haya supervisión constante en esta área. En concreto, el proyecto indica que debe haber al menos un trabajador por cada dos máquinas de autopago para vigilar su funcionamiento y asistir a los clientes cuando sea necesario.

La iniciativa obligaría a las tiendas a mantener más cajas tradicionales con empleados y limitar el número de estaciones de autopago activas. (Foto referencial: Freepik)

Si la normativa entra en vigor, tanto grandes cadenas como pequeños supermercados tendrían que aumentar su personal para cumplir con estos requisitos, lo que implicaría mayores costos laborales.

Algunos compradores apoyan el sistema de autopago porque consideran que es muy práctico cuando tienen pocas compras.

Un cliente llamado Tony Ajodha explicó su punto de vista al medio local WFSB y dijo: “Es rápido y conveniente”.

El mismo comprador agregó: “Si tienes dos artículos y hay una persona delante de ti con 50, vas a estar ahí un buen rato. Es un sistema muy útil y creo que debería mantenerse”.

Mientras algunos compradores valoran la rapidez del autopago, trabajadores apoyan la medida porque podría ayudar a proteger empleos. (Foto referencial: Freepik)

Algunos trabajadores del sector también respaldan la propuesta, ya que consideran que el crecimiento de estas máquinas tuvo consecuencias negativas para los empleados.

Un trabajador de Stop & Shop expresó: “La rápida expansión de estas máquinas ha tenido un costo para los trabajadores y los clientes”.

“Limitar el autopago ayuda a preservar empleos estables. Los puestos de cajero sirven como trabajos de nivel inicial importantes para jóvenes trabajadores, padres que regresan al mercado laboral y personas que buscan empleo estable”, añadió.

Las tiendas de EE. UU. que ya usan cajas de autopago

En Estados Unidos, el uso de las cajas de autopago (conocidas como self-checkout) es sumamente común en casi todas las grandes cadenas, aunque en 2026 algunas tiendas están ajustando su estrategia debido a problemas de seguridad

Walmart y Target: Las tienen en casi todas sus tiendas, aunque ahora suelen limitar el número de productos (ej. máximo 10 artículos).

Las tienen en casi todas sus tiendas, aunque ahora suelen limitar el número de productos (ej. máximo 10 artículos). Kroger y Publix: Líderes en supermercados tradicionales. Usan IA para evitar errores al escanear.

Líderes en supermercados tradicionales. Usan IA para evitar errores al escanear. Costco y Sam’s Club: Disponibles para compras rápidas; Sam’s Club incluso permite pagar desde el celular con Scan & Go.

Disponibles para compras rápidas; Sam’s Club incluso permite pagar desde el celular con Scan & Go. CVS y Walgreens: Es la opción principal en farmacias para quienes llevan pocos productos.

Es la opción principal en farmacias para quienes llevan pocos productos. Amazon Fresh: Utiliza tecnología de sensores para que salgas sin pasar por ninguna caja (Just Walk Out).

Utiliza tecnología de sensores para que salgas sin pasar por ninguna caja (Just Walk Out). Dollar General: Las están retirando en algunas zonas para volver al servicio personal y reducir robos.

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