La locura por los Labubu sigue muy viva en Miami-Dade. Basta darse una vuelta por Dolphin Mall, revisar TikTok o mirar los bolsos de algunos jóvenes para entender por qué estos personajes se volvieron parte de la conversación. Ahora, los seguidores de Pop Mart tendrán una nueva razón para visitar el popular centro comercial: la compañía abrirá allí su primera tienda permanente en Miami. La novedad llega después de meses de expectativa y de las filas que, en más de una ocasión, se formaron frente a la Robo Shop del mall para intentar conseguir una caja sorpresa. Para muchos compradores, especialmente quienes viven en Doral, Sweetwater, Hialeah o Kendall, será una forma más sencilla de buscar una figura sin tener que depender de una máquina o cruzar hasta Broward.

Los muñecos Labubu siguen siendo una tendencia muy grande entre los más jóvenes (Foto: AFP)

¿CUÁNDO ABRIRÁ POP MART EN MIAMI?

La fecha ya está definida y puede ser útil tenerla anotada si quieres ir durante el primer fin de semana, cuando se espera un movimiento mayor de compradores y curiosos.

Dato Información Fecha de apertura Sábado 12 de septiembre de 2026 Centro comercial Dolphin Mall Ciudad Miami, Florida Dirección 11401 NW 12th St., Miami, FL 33172 Ubicación dentro del mall Frente al área de comidas, cerca de Bass Pro Shops Tipo de establecimiento Tienda física permanente Presencia en South Florida Segunda tienda permanente de la marca en la región

La confirmación marca una diferencia importante con la presencia anterior de la marca en Dolphin Mall. Hasta ahora, quienes buscaban sus productos tenían como principal alternativa una Robo Shop. Con el nuevo local, los visitantes podrán recorrer estantes, conocer varias líneas de figuras y encontrar una oferta más parecida a la de una tienda especializada.

DOLPHIN MALL YA CONOCE EL FENÓMENO

La llegada no ocurre por casualidad. Durante 2025, la Robo Shop de Pop Mart en Dolphin Mall se convirtió en una parada obligada para quienes andaban detrás de un Labubu. En algunos momentos, los compradores comenzaron a hacer fila antes de que abrieran las puertas del centro comercial.

Ese entusiasmo encaja bastante bien con Miami. Aquí las tendencias se mueven rápido, pasan de un video viral a una conversación entre amigos y, poco después, aparecen en los bolsos, llaveros o escritorios de la oficina. Entre una salida de compras, un almuerzo en el food court y una visita al mall para aprovechar descuentos, muchos coleccionistas encontraron en estas figuras una manera divertida de mostrar lo que les gusta.

Para quienes viven en Miami-Dade, la tienda también evitará algunos recorridos largos. Ya no será necesario ir hasta Pembroke Pines solo para buscar una colección concreta, aunque todo dependerá de lo que haya disponible ese día.

¿QUÉ PRODUCTOS VENDERÁ POP MART?

Sí, Labubu estará entre los principales atractivos. Pero reducir Pop Mart a ese personaje sería quedarse corto. La marca cuenta con figuras, peluches, accesorios, llaveros y cajas sorpresa de varias colecciones.

Entre las líneas más conocidas están:

The Monsters, la colección a la que pertenece Labubu

Skullpanda

Molly

Crybaby

Hirono

Dimoo

Peach Riot

Twinkle Twinkle

Pucky

Hacipupu

Las famosas blind boxes, conocidas en español como cajas sorpresa, son una parte central de la experiencia. Compras el empaque sin saber con certeza cuál figura encontrarás hasta abrirlo. Puede tocarte el personaje que buscabas desde hace tiempo, uno repetido para intercambiar o una edición especial que no esperabas.

Ahí está buena parte de la gracia. No se trata solo de comprar un muñeco: para muchos, es abrir la caja, ver qué salió y compartirlo con amistades o en redes. Quienes coleccionan series completas suelen intercambiar duplicados, seguir fechas de lanzamiento y estar atentos a las reposiciones.

DISNEY, SANRIO Y OTRAS COLABORACIONES

Pop Mart también trabaja con personajes que resultan familiares para distintas generaciones. Dependiendo del inventario y los lanzamientos, se pueden encontrar artículos vinculados con Disney, Mickey & Friends, Hello Kitty & Friends, Sanrio, Harry Potter, SpongeBob SquarePants, Marvel, DC, FIFA, anime, videojuegos, películas y artistas de K-pop.

Esa variedad ayuda a explicar por qué el público de la marca no se limita a quienes buscan un Labubu. Alguien puede entrar por una caja de The Monsters y terminar mirando productos de Hello Kitty, Stitch, Mickey, Bob Esponja o Harry Potter.

La disponibilidad puede cambiar con rapidez, sobre todo cuando hay una colección nueva o una edición limitada. Si tienes una figura específica en mente, será mejor consultar antes de ir para evitar el viaje en vano.

LA SEGUNDA TIENDA DE POP MART EN SOUTH FLORIDA

Aunque esta será la primera tienda de la compañía en Miami, no será la primera de South Florida. Pop Mart abrió su primer local permanente de la región en Pembroke Lakes Mall, en Pembroke Pines, durante junio de 2026.

Tienda Ubicación Situación Pop Mart Pembroke Lakes Mall Pembroke Pines, Broward County Abierta desde junio de 2026 Pop Mart Dolphin Mall Miami, Miami-Dade County Abre el 12 de septiembre de 2026

Además de estas tiendas, la empresa mantiene Robo Shops en otros centros comerciales del sur de Florida, incluidos Sawgrass Mills, The Galleria at Fort Lauderdale y Westland Mall. La apertura en Dolphin Mall deja claro que Miami-Dade se ha convertido en un mercado importante para la marca y para el creciente mundo de los juguetes de colección.

¿POR QUÉ LABUBU SE VOLVIÓ TAN POPULAR?

Pop Mart fue fundada en China en 2010 por Wang Ning. Al principio funcionó como una tienda de variedades, pero con el tiempo apostó por los juguetes de colección y las figuras de diseñador.

El gran cambio llegó con la colaboración de Kasing Lung, un artista de Hong Kong creador de The Monsters. Pop Mart comenzó a trabajar con Lung en 2019, y Labubu pasó de ser un personaje de nicho a convertirse en el rostro más famoso de la compañía.

Las redes sociales hicieron el resto. Lisa, integrante de BLACKPINK, ayudó a impulsar la tendencia al mostrar estos personajes en público, mientras que celebridades como Rihanna, Dua Lipa y Naomi Osaka también fueron vinculadas con el fenómeno.

Pero el éxito no depende únicamente de las celebridades. Las cajas sorpresa, las ediciones limitadas y la emoción de conseguir una pieza difícil de encontrar han hecho que miles de personas se acerquen a este universo. Para algunos es un pasatiempo; para otros, una forma de conectar con amigos, recordar personajes favoritos o simplemente añadir un toque de color a la rutina.

LO QUE DEBES TENER EN CUENTA ANTES DE IR

La apertura será el sábado 12 de septiembre de 2026.

La tienda estará dentro de Dolphin Mall, en 11401 NW 12th St., Miami, FL 33172.

El local quedará frente al área de comidas, cerca de Bass Pro Shops.

Será una tienda permanente y no una Robo Shop.

Labubu será uno de los grandes atractivos, aunque habrá otras colecciones.

Podrán encontrarse líneas como Molly, Crybaby, Skullpanda, Dimoo, Hirono, Pucky y Hacipupu.

La oferta puede incluir productos de Disney, Sanrio, Harry Potter, SpongeBob y otras franquicias.

Si buscas una figura particular, revisa la disponibilidad antes de salir de casa.

El primer fin de semana podría tener filas y una mayor demanda, por lo que conviene llegar con paciencia y considerar tiempo extra para estacionar.

La apertura de Pop Mart en Dolphin Mall confirma algo que ya se veía en las filas de la Robo Shop: Miami tiene una comunidad de coleccionistas que sigue de cerca estas tendencias. Desde el 12 de septiembre, esa búsqueda tendrá un lugar fijo dentro de uno de los malls más visitados de Miami-Dade.