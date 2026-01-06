El Día Nacional de las Palomitas vuelve a celebrarse este año y, como es tradición, llega con ofertas especiales para los amantes del cine. Las palomitas son parte esencial de la experiencia cinematográfica, ya sea en una sala de cine o en casa frente al televisor. Es por ello que, este 19 de enero, con motivo del Día Nacional de las Palomitas, varias cadenas de cine en Estados Unidos lanzaron promociones para que el público pueda disfrutar de este clásico a menor precio.

Las ofertas incluyen desde palomitas gratuitas hasta opciones para llevar grandes cantidades por una tarifa reducida.

Cinemark anunció una promoción BYOB (“Trae tu propio balde”) e incluso animó a los asistentes a “ponerse creativos” con los recipientes. Por solo 5 dólares, los clientes pueden llevar hasta 400 onzas de palomitas, según informó la cadena en su sitio web. La promoción estará disponible el 18 y 19 de enero.

Cinemark permitirá llevar recipientes propios para llenarlos con grandes cantidades de palomitas por 5 dólares, con una excepción especial para baldes de Lowe’s. (Foto referencial: Freepik)

Hay una excepción especial que llamó la atención este año. Cinemark se asoció con Lowe’s y permitirá que quienes lleven un balde de 5 galones de esa tienda puedan llenarlo por completo, lo que equivale a unas 650 onzas de palomitas, de acuerdo con The Hollywood Reporter.

Marcus Theaters optó por una propuesta más sencilla: cualquier persona que compre una entrada el 19 de enero podrá obtener una palomita grande gratis durante su función. Además, la cadena informó que habrá juegos y actividades temáticas relacionadas con las palomitas.

Regal y Marcus Theaters, por su parte, ofrecerán palomitas grandes gratis bajo ciertas condiciones. (Foto referencial: Freepik)

Por su parte, Regal también ofrecerá una palomita grande gratuita en el Día Nacional de las Palomitas, pero con una condición divertida. Para acceder a la promoción, los clientes deben asistir disfrazados y decir en el puesto de dulces de qué o de quién están caracterizados.

A medida que se acerca la fecha, se recomienda consultar el cine habitual para conocer posibles ofertas locales adicionales.

Se recomienda revisar las promociones locales antes de asistir al cine. (Foto referencial: Freepik)

Qué es el National Popcorn Day en Estados Unidos y por qué se celebra el 19 de enero

El National Popcorn Day (Día Nacional de las Palomitas de Maíz) en Estados Unidos se celebra oficialmente el 19 de enero. Esta fecha rinde homenaje a uno de los aperitivos más antiguos y populares del país, destacando su versatilidad, su valor como grano integral y su histórica conexión con la cultura del cine.

Durante esta celebración, los estadounidenses consumen aproximadamente 13,000 millones de cuartos de galón de palomitas al año. El día no tiene un fundador oficial confirmado, pero se ha popularizado masivamente gracias a las promociones en cines y la difusión de datos curiosos, como el hecho de que el maíz palomero es la única variedad de maíz que tiene la capacidad de “explotar” debido a la humedad y el almidón en su interior.

