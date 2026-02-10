A poco de celebrarse el Día de San Valentín, muchas personas que suelen obsequiar un presente a su pareja o amigos podrían pensarlo dos veces este 14 de febrero, toda vez que uno de los regalos más populares está en la mira de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés). La autoridad ha emitido advertencias especiales de cara a esta fecha tras detectar problemas vinculados a este producto, lo cual podría afectar directamente la oferta disponible en tiendas físicas y en plataformas de comercio electrónico, así como la llegada de paquetes comprados en el extranjero. ¿De cuál se trata? Averígualo a continuación.

Parejas y amigos entregan este obsequio en el Día del Amor y la Amistad (Foto: Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de Perplexity)

¿CUÁL ES EL POPULAR REGALO DE SAN VALENTÍN EN EE.UU. QUE ESTÁ EN PELIGRO POR ANUNCIO DE CBP?

Las flores importadas son el regalo más popular que corre peligro de no entregarse en Estados Unidos por San Valentín, luego de que los especialistas en agricultura de la CBP encontraron plagas en algunas flores cortadas que ingresaron al país norteamericano. El objetivo de esta labor es inspeccionarlas antes de que sean distribuidas en los canales comerciales.

Con la llegada de la temporada alta de importación de flores, la CBP ya ha inspeccionado más de mil millones de flores cortadas, interceptando más de 600 plagas y enfermedades vegetales que ingresan ilegalmente a Estados Unidos. “Cada flor cortada inspeccionada por CBP es un testimonio de nuestra vigilancia y nuestro compromiso inquebrantable para prevenir el ingreso de plagas y enfermedades de las plantas sin comprometer nuestra protección agrícola”, dijo la directora ejecutiva interina Suzette Kelly, del Departamento de Programas Agrícolas y Enlace Comercial de CBP.

Los especialistas en agricultura de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos revisan los tallos de flores cortadas importadas antes del Día de San Valentín (Foto: CBP / Flickr)

LAS PLAGAS QUE SE HALLARON CON MAYOR FRECUENCIA EN LAS FLORES CORTADAS

De acuerdo con el comunicado oficial de dicha oficina, aunque se encuentra un número relativamente pequeño de plagas dañinas entre los millones de tallos inspeccionados, “incluso una sola puede causar daños significativos a los cultivos estadounidenses”.

La plaga más común hasta el 6 de febrero de 2026 es Entyloma Meridaonale, un hongo patógeno que puede causar la muerte del tejido foliar, reduciendo la capacidad de la planta para realizar la fotosíntesis. La segunda plaga hallada fue Noctuidae (larvas de polilla), que causa graves daños al cortar las plántulas en la base, defoliar las plantas o perforar frutos y tallos.

Especialistas agrícolas de CBP inspeccionan flores en Miami (Foto: CBP / Flickr)

¿DESDE DÓNDE ENTRARON LAS FLORES CORTADAS A TERRITORIO ESTADOUNIDENSE?

El Aeropuerto Internacional de Miami es el principal puerto de entrada para tallos de flores comerciales, ya que procesa aproximadamente el 88% de las importaciones de flores cortadas, provenientes de Colombia, Ecuador y México.

En tanto, los puertos de Otay Mesa y el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles gestionan la mayor parte del 12% restante.

Vale precisar que las rosas, crisantemos y claveles son los tres tipos de flores más comunes de importación.

El organismo recomendó a quienes deseen importar flores, materiales vegetales y otros productos agrícolas deben consultar la sección del Centro de Información de CBP a través de su sitio web oficial o llamar al (877) 227-5511. Consulta aquí para obtener más información sobre los requisitos de marcado de cada país de origen para flores frescas cortadas.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!