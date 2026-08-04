Si manejas seguido por Fort Worth, Texas, especialmente si vives o trabajas en Tarrant County y utilizas la I‑30 o la Loop 820 para ir al jale, llevar a los niños a alguna actividad de verano o regresar tarde a casa después de un turno nocturno, es importante que tengas claro un cambio clave para los próximos tres meses, algo que puede ser estresante, pero muy positivo debido a los objetivos que se plantearon. Las autoridades locales y regionales pusieron en marcha un nuevo programa piloto para frenar la velocidad en dos de los corredores más transitados de la zona, vías que muchas familias hispanas usan a diario para desplazarse desde vecindarios como East Fort Worth, Riverside o la zona de Lake Worth hacia el Downtown o hacia otros puntos del norte del estado.

Lo que más llama la atención es que el operativo no será esporádico ni limitado a ciertos fines de semana, así que presta mucha atención para que no te agarre desprevenido. Habrá presencia reforzada de patrullas todos los días en horarios definidos, como parte de una medida impulsada por el Consejo de Gobiernos del Centro Norte de Texas (NCTCOG) y la ciudad de Fort Worth para disminuir choques graves y incidentes mortales relacionados con el exceso de velocidad. El objetivo institucional apunta a reducir riesgos en los tramos donde se concentran las conductas más peligrosas al volante.

Conductores de Los Ángeles deben prestar atención a los operativos que buscan disminuir la cantidad de accidentes en las carreteras (Foto: Freepik)

¿EN QUÉ TRAMOS DE LA I‑30 Y LA I‑820 HABRÁ MAYOR VIGILANCIA?

El programa comenzó el sábado 1 de agosto y se desarrollará durante 90 días. Las autoridades identificaron corredores de alto riesgo dentro de la Loop 820 y la Interestatal 30 tras analizar puntos donde los conductores superaban las 80 mph (128 km/h) y se registraban la mayoría de los siniestros fatales.

Aunque no se publicó un listado detallado de todos los segmentos específicos, sí se confirmó que el monitoreo se concentrará en las zonas consideradas críticas dentro de estas dos autopistas de Fort Worth. En la práctica, eso incluye puntos que la comunidad hispana recorre con frecuencia para desplazarse hacia centros comerciales, iglesias, parques, escuelas y reuniones familiares.

EL HORARIO DEL OPERATIVO

La vigilancia intensiva tendrá un horario fijo todos los días, establecido a partir de estadísticas que muestran el momento en que ocurren más choques graves.

Dato del operativo Información Duración del programa 90 días Autopistas I-30 y Loop 820 Ciudad Fort Worth, Texas Horario 8:00 p. m. a 4:00 a. m. Frecuencia Todos los días

En otras palabras, si normalmente circulas por estas vías durante la noche o la madrugada —por ejemplo, saliendo de un turno en fábrica, construcción, limpieza, restaurantes o después de algún evento deportivo o concierto— es muy probable que encuentres una presencia mayor del Departamento de Policía de Fort Worth. Conviene ajustar la velocidad desde que entras a estos corredores para evitar sanciones.

¿POR QUÉ FORT WORTH REFORZÓ EL CONTROL DE VELOCIDAD?

La decisión no fue tomada al azar. Los datos analizados por el NCTCOG muestran que el exceso de velocidad representó el 34% de los siniestros graves y mortales registrados en las carreteras de la región durante 2025. En otras palabras, más de un tercio de los choques serios en el norte del estado estuvieron relacionados con manejar demasiado rápido.

Las autoridades cruzaron información sobre velocidades extremas —superiores a 80 mph (128 km/h)— con registros de incidentes fatales para ubicar los puntos con riesgo más alto. Ese análisis permitió definir corredores y horarios donde conviene reforzar la presencia policial.

Según explicó Natalie Bettger, gerente sénior de programas para la gestión de la congestión y operaciones del sistema en el NCTCOG, el objetivo es aumentar la vigilancia precisamente en las zonas y franjas horarias donde es más probable que se produzcan choques graves. Para muchas familias latinas, que dependen del auto para casi todas sus actividades diarias, estas acciones buscan proteger a quienes sí respetan las reglas de tránsito pero comparten la carretera con conductores agresivos.

En Texas, las autoridades realizarán más controles en dos importantes vías (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿QUÉ BUSCA EL PROGRAMA PILOTO?

La iniciativa forma parte de un plan regional de seguridad vial de 57 millones de dólares administrado por el Consejo Regional de Transporte, del cual 7 millones están destinados específicamente a combatir el exceso de velocidad.

Los objetivos principales son:

Reducir el comportamiento agresivo al manejar.

Disminuir los incidentes de tránsito.

Prevenir lesiones severas.

Bajar las cifras de muertes en carretera.

Obtener datos que permitan evaluar nuevas estrategias de seguridad en autopistas.

El jefe de policía de Fort Worth, Eddie Garcia, señaló que la vigilancia selectiva en corredores de alto riesgo busca enfrentar las conductas peligrosas al volante y reforzar la protección de todos los usuarios de las vías rápidas. Para la comunidad hispana, donde es común compartir vehículo entre varios miembros del hogar y realizar trayectos largos entre ciudades, respetar los límites y usar siempre el cinturón de seguridad puede marcar una diferencia decisiva.

¿QUÉ PASARÁ DESPUÉS DE LOS 90 DÍAS?

Una de las claves de esta iniciativa es que se trata de un programa piloto. Al finalizar el periodo de 90 días, las autoridades evaluarán los resultados para determinar si la estrategia logró reducir la velocidad extrema y los incidentes graves en estos corredores.

Si el balance resulta positivo, el modelo podría expandirse a otras ciudades del norte de Texas, convirtiendo a Fort Worth en la primera urbe de la región en colaborar con el NCTCOG en un esquema de este tipo. Eso abriría la puerta a operativos similares en otros puntos donde también circula una gran cantidad de conductores hispanos.

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