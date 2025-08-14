La sorpresiva aparición de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en las tiendas de Home Depot ha resultado en la detención de decenas de inmigrantes. En una grabación reciente, se muestra a dos autoridades migratorias detuvieron a una persona en Washington D.C., a pesar de sus súplicas para no ser trasladado a un centro de detención.

En un video compartido por Univision Noticias, se observa a los agentes de inmigración esposando a un hombre latino que se encontraba inmovilizado en el pavimento. La persona trataba de convencerlos de que sea liberado, alegando que tiene hijos que cuidar.

“Por favor, déjenme ir, por favor. Tengo mis hijos”, dijo el inmigrante detenido.

A pesar de sus súplicas, no causó conmoción alguna en estos dos agentes, pues, al colocarle las esposas, lo levantaron y lo trasladaron hacia un automóvil para que sea puesto bajo custodia.

El hombre suplicaba que no sea arrestados. Los agente no tuvieron compasión alguna. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

No fue el único detenido

Esta detención forma parte de la presencia de las fuerzas de seguridad en las calles de Washington D.C., como parte de una campaña para reducir la criminalidad. El reciente operativo de los agentes federales resultó en el arresto de 7 migrantes en un Home Depot de Mount Pleasant, quienes posiblemente sean deportados. Sin embargo, no serían los únicos.

Tom Homan, zar de la frontera de EUA, aseguró que “habrá más deportaciones en Washington de los que se ha visto en el pasado”. Estas declaraciones han generado cierto temor en aquellos inmigrantes que residen en esta capital.

Tom Homan, zar de la frontera de EUA, aseguró que habrá más deportaciones de inmigrantes que residen en la capital estadounidense. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

Qué hacer si autoridades de ICE te arrestan o te detienen

Según National Inmigration Law Center , cualquier inmigrante indocumentado detenido por autoridades migratorias cuenta con derechos importantes, tales como guardar silencio, llamar a un abogado y recibir visitas del consulado o de tu familia. Durante la detención, es necesario que mantengas la calma, no contestar cualquier pregunta porque sería usado en su contra, no brindar información falsa y, lo fundamental, no firmes ningún documento.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!