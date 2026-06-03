Miles de inmigrantes que buscan protección en Estados Unidos podrían enfrentar un cambio importante en el proceso de asilo si prospera una nueva regulación impulsada por la administración de Donald Trump. De acuerdo con documentos internos obtenidos por CBS News, el gobierno estudia una medida que permitiría a funcionarios de USCIS rechazar ciertas solicitudes de asilo sin realizar una entrevista previa con el solicitante. La propuesta forma parte de los esfuerzos de la Casa Blanca para endurecer el acceso al sistema de asilo y reducir el enorme retraso acumulado en los casos migratorios. Sin embargo, abogados y organizaciones de defensa de inmigrantes advierten que la medida podría afectar a personas con razones legítimas para haber presentado su solicitud fuera del plazo habitual.

¿Qué cambiaría con la nueva propuesta de Trump?

Actualmente, USCIS suele entrevistar a prácticamente todos los solicitantes de asilo antes de tomar una decisión sobre sus casos. Sin embargo, la regulación que analiza la administración Trump permitiría rechazar de manera rápida algunas solicitudes basándose únicamente en la documentación presentada.

Expertos advierten que algunos solicitantes de asilo en EE.UU. podrían enfrentar rechazos más rápidos bajo la medida. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

La medida estaría dirigida principalmente a personas que solicitaron asilo más de un año después de haber ingresado a EE.UU. Según la ley migratoria estadounidense, en la mayoría de los casos existe un plazo de un año para presentar una solicitud de asilo.

Si un oficial de USCIS determina que la persona presentó la solicitud fuera de ese período y que no cumple con alguna excepción legal, el caso podría ser rechazado sin entrevista y enviado directamente a un proceso de deportación ante un juez de inmigración.

¿Quiénes podrían verse afectados?

Situación del solicitante Posible impacto bajo la nueva regulación Solicitó asilo dentro del primer año de ingreso Mantendría el proceso habitual Presentó la solicitud después de un año sin una excepción válida Podría enfrentar un rechazo sin entrevista Tiene una condición médica grave que justificó la demora Podría calificar para una excepción Fue víctima de asesoría legal deficiente Podría argumentar una excepción Menores de edad no acompañados No están sujetos al límite de un año Personas con visa u otro estatus temporal que demoraron en solicitar asilo Podrían verse obligadas a demostrar por qué califican para una excepción

Expertos advierten sobre posibles consecuencias

La abogada de inmigración Conchita Cruz, codirectora ejecutiva del Asylum Seeker Advocacy Project, expresó preocupación por la propuesta. Según explicó, existen numerosas razones por las que una persona puede presentar una solicitud de asilo después del plazo de un año.

Algunos inmigrantes permanecen legalmente en EE.UU. con una visa temporal y solo posteriormente necesitan solicitar asilo debido a cambios en la situación de sus países de origen. Otros pueden enfrentar problemas médicos o dificultades para acceder a asesoría legal adecuada.

Para los críticos de la medida, eliminar la entrevista en ciertos casos podría impedir que los solicitantes expliquen circunstancias importantes antes de ser colocados en procedimientos de deportación.

Algunos solicitantes de asilo en EE.UU. podrían ser enviados a procesos de deportación si sus casos son rechazados bajo la nueva propuesta. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

La administración Trump, por su parte, sostiene que está evaluando distintas opciones para enfrentar el atraso acumulado en el sistema migratorio. USCIS informó que tenía aproximadamente 1.5 millones de solicitudes de asilo pendientes, mientras que los tribunales de inmigración acumulaban más de 3.3 millones de casos, incluidos 2.3 millones relacionados con solicitudes de asilo.

La propuesta se suma a otras acciones adoptadas por el gobierno para restringir el acceso al asilo y acelerar las deportaciones. Aunque la regulación aún no ha sido implementada, de aprobarse representaría uno de los cambios más significativos en el proceso de asilo de los últimos años y podría afectar a miles de inmigrantes que esperan una oportunidad para explicar su caso ante las autoridades estadounidenses.

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