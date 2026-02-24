En medio de un sistema migratorio saturado y con más de 1.4 millones de casos de asilo afirmativo pendientes, las autoridades de Estados Unidos evalúan una medida que podría cambiar radicalmente el panorama para quienes buscan protección. El acceso al permiso de trabajo, una herramienta clave para miles de solicitantes de asilo mientras esperan la resolución de su caso, estaría a punto de volverse más restrictivo. La propuesta, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), modificaría los tiempos y requisitos actuales, lo que significaría una espera más larga y mayores obstáculos administrativos para quienes recién inician su proceso.

¿Qué está proponiendo el DHS?

En febrero de 2026, el Departamento de Seguridad Nacional presentó una Notificación de Regla Propuesta que busca endurecer las condiciones para otorgar autorizaciones de empleo a solicitantes de asilo.

Actualmente, una persona que presenta su solicitud puede pedir un permiso de trabajo tras un periodo de espera determinado. Sin embargo, la nueva regla plantea cambios clave:

Aumentar el tiempo de espera de 180 a 365 días antes de poder solicitar el permiso laboral.

antes de poder solicitar el permiso laboral. Establecer que el conteo del plazo comience cuando el formulario sea revisado completamente, y no desde el momento en que se presenta ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Permitir que, si durante la revisión surgen datos negativos o inconsistencias, el oficial pueda desestimar, anular o devolver el caso.

Considerar que, si pasan 30 días desde la presentación del formulario de permiso de trabajo sin respuesta de USCIS, la solicitud se tendrá por completa.

De aprobarse, la regla entraría en vigor el 24 de abril de 2026, es decir, 60 días después de su publicación en el Registro Federal.

USCIS reporta más de 1.4 millones de solicitudes de asilo pendientes en el país. | Crédito: Frederic J. BROWN / AFP

La estrategia detrás de la medida

La propuesta forma parte de una estrategia más amplia impulsada por la administración del presidente Donald Trump. Según las autoridades, el objetivo es reducir solicitudes consideradas frívolas o sin mérito y aliviar la carga administrativa del sistema migratorio.

El DHS argumenta que las solicitudes de autorización de empleo vinculadas a casos de asilo han alcanzado niveles históricos, generando presión sobre los recursos de USCIS. Desde su perspectiva, endurecer el acceso al permiso laboral podría desincentivar que algunas personas presenten solicitudes de asilo únicamente para obtener autorización de trabajo.

El impacto real para los solicitantes

Si la propuesta se convierte en regla final, el cambio sería significativo: quienes buscan protección en EE.UU. tendrían que esperar un año completo antes de poder solicitar su permiso de trabajo.

Esto no es un detalle menor. Para miles de personas, la autorización laboral representa la única vía legal para sostenerse mientras su caso es evaluado. Sin ingresos formales, muchos solicitantes podrían enfrentar mayores dificultades para cubrir vivienda, alimentación y asesoría legal.

En términos prácticos, la medida podría agravar la vulnerabilidad económica de quienes ya están atravesando un proceso complejo e incierto.

EE.UU. analiza suspender permisos de trabajo a solicitantes de asilo. | Crédito: ETIENNE LAURENT / AFP

Aún no es definitiva

La propuesta fue publicada en el Registro Federal y abrió un periodo de 60 días para comentarios públicos. Durante este tiempo, organizaciones, abogados y ciudadanos pueden enviar observaciones antes de que la norma sea finalizada.

En otras palabras, el cambio todavía no es un hecho consumado. Pero si avanza, marcará un giro importante en las reglas del juego para quienes buscan asilo y necesitan trabajar legalmente mientras esperan una decisión en EE.UU.

