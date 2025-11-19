Cuando escuchamos por primera vez que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había decidido dejar de fabricar los pennies, nos provocó una mezcla entre sorpresa y nostalgia. Después de todo, esas pequeñas monedas de Abraham Lincoln fueron parte de la historia en cada tienda, en cada bolsillo y hasta olvidadas en el auto.

Y aunque pareciera un detalle menor dentro de la economía estadounidense, la verdad es que la decisión marca el fin de una era. Pero, ¿por qué la Casa de Moneda dio este paso histórico y cómo puedes obtener los últimos centavos acuñados, que ya están despertando el interés de coleccionistas en todo el país?

Así es el diseño de la moneda de 1 centavo en Estados Unidos, al que todos nos habíamos acostumbrado en los últimos años (Foto: Casa de la Moneda de Estados Unidos)

¿POR QUÉ ESTADOS UNIDOS DEJÓ DE FABRICAR PENNIES?

Desde el 12 de noviembre de 2025, la Casa de Moneda de Estados Unidos en Filadelfia cerró oficialmente la producción del penny. Más de 230 años de historia quedaron atrás, según reportó Associated Press (AP). Pero esto no ocurrió de la noche a la mañana.

Todo comenzó cuando el presidente Donald Trump ordenó al Departamento del Tesoro detener su fabricación a inicios de 2025, una decisión que retomaba una discusión que ya habían iniciado administraciones anteriores, incluida la de Barack Obama. Incluso figuras como el exsecretario del Tesoro William E. Simon habían pedido eliminar la moneda hace décadas.

Un informe de la Casa de Moneda estadounidense de 2024 reveló algo insostenible: producir un solo penny costaba más de lo que vale. Imagina mantener millones de monedas cuyo costo supera su propio valor. Era cuestión de tiempo para que el Gobierno tomara una decisión definitiva.

Según The New York Times, hay cerca de 240,000 millones de monedas de un centavo en circulación o guardadas en cajones, frascos y monederos por todo el país. La mayoría no se usa activamente, y esa circulación tan baja genera gastos enormes en logística y reposición. El penny simplemente dejó de ser funcional para la economía moderna.

¿CÓMO CONSEGUIR LOS ÚLTIMOS PENNIES?

Los últimos cinco centavos acuñados llevan una marca especial con forma de omega. Esa insignia confirma que nunca entrarán en circulación y que forman parte de la última tanda oficial de diciembre de 2025.

El Gobierno de Estados Unidos planea subastar esas cinco monedas, aunque todavía no ha anunciado una fecha oficial. Expertos citados por USA Today dicen que podrían alcanzar entre US$2 y US$5 millones cada una, algo totalmente posible considerando su rareza. Otros especialistas creen que podrían venderse entre US$10,000 y US$20,000 dólares.

