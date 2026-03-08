El horario de verano de Estados Unidos en este 2026 trae consigo una sensación renovada al extender la claridad del día en los atardeceres, un fenómeno que suelen generar diversos puntos de vistas por su ejecución. Más allá de un simple ajuste de reloj, el incremento percibido de luz solar tiene un motivo en específico en este país. Si algunas vez te has preguntando qué ocurre realmente cuando llega este cambio de hora en el país, podrás conocer la razón en esta nota de una manera detallada.

Con la llegada de las 2:00 a.m. de este domingo, los relojes se adelantaron una hora para marcar las 3:00 a.m. en gran parte del territorio estadounidense. En algunas casos, la transición se realizó de manera automática en los dispositivos electrónicas, mientras que en los relojes analógicos debieron realizarse de manera manual.

Entonces, se espera que dicha modificación permita que la mayoría de estados aprovechen más la luz natural desde la fecha hasta el 1ro de noviembre del 2026, día que se dará inicio al otoño. Se considera que el horario de verano permite mayor luz solar en este país, pero esto no sería totalmente cierto.

El horario de verano en Estados Unidos inició este domingo 8 de marzo. (Crédito: Freepik / Imagen referencial))

Por qué EE.UU. registrará mayor luz solar en el mes de marzo de 2026

El paso del invierno al verano marca una transición rápida hacia días con mayor exposición solar. A medida que pasan las jornadas en marzo, los horarios de salida y puesta del sol se desplazan constantemente, resultando en un incremento de la luz diurna.

Esto permitiría que diversas regiones del país tengan una hora y media más de sol para finales del presente mes. Por ejemplo, se espera que el estado de Florida tenga entre 40 y 50 minutos de luz diurna a lo largo de marzo.

¿Por qué ocurre ello? Los cambios en las horas de la luz solar que experimentaremos a lo largo del año se relaciona por la inclinación del eje terrestre, que determina si el hemisferio norte se encuentra orientado hacia el sol o en la posición opuesta.

Debes saber que la Tierra realiza su traslación alrededor del Sol con una inclinación exacta de 23,5 grados. Dicho ángulo permite que el hemisferio norte, donde se ubicada Estados Unidos, se incline hacia esta gran estrella en verano y se distancia en invierno.

El aumento de luz solar en el país se relaciona a la inclinación del eje terrestre. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Ciudades de EE.UU. que aumentarán su luz de día durante marzo

Charlotte: aproximadamente 1 hora y 7 minutos.

aproximadamente 1 hora y 7 minutos. Chicago: aproximadamente 1 hora y 24 minutos.

aproximadamente 1 hora y 24 minutos. Nueva York: aproximadamente 1 hora y 21 minutos.

aproximadamente 1 hora y 21 minutos. Seattle: aproximadamente 1 y 43 minutos.

aproximadamente 1 y 43 minutos. Miami: aproximadamente 45 minutos.

