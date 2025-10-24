La creatividad de los usuarios no tiene límites y, gracias a las redes sociales, regalar obsequios se ha convertido en una verdadera tradición. TikTok, en particular, ha impulsado la tendencia del Día de regalar maquillaje, donde los usuarios comparten las reacciones de quienes reciben sus regalos, alcanzando miles de reproducciones y viralizando la idea alrededor del mundo.

Este día especial invita a sorprender con un detalle que va más allá de la estética: el maquillaje no solo realza la belleza, sino que también permite expresar creatividad y personalidad. Cada año, más personas se suman a la tradición, convirtiendo el 25 de octubre en una jornada esperada por quienes disfrutan de la cosmética y la belleza.

Sorprende este 25 de octubre con un detalle único: el Día de regalar maquillaje invita a compartir creatividad y estilo a través de cosméticos. (Foto: iStock / Getty Images)

¿Cuál es el origen del Día de regalar maquillaje?

El Día de regalar maquillaje surgió en TikTok como una iniciativa para ofrecer un regalo significativo a quienes no recibieron flores amarillas durante septiembre. La idea se viralizó rápidamente, convirtiéndose en una tradición digital que combina diversión, creatividad y expresión personal, y que cada año suma más seguidores en todo el mundo.

¿Qué debe incluir un ramo de maquillaje?

Para sumarse a esta tendencia, un ramo de maquillaje puede armarse con productos accesibles o de alta gama. Los elementos más recomendados incluyen:

Base para rostro

Corrector

Rímel o máscara de pestañas

Labial o gloss

Delineador de ojos

Rubor

Iluminador

Este kit permite personalizar el regalo según los gustos de quien lo recibe, haciendo que el detalle sea práctico y significativo.

¿Por qué regalar maquillaje este 25 de octubre?

El propósito principal de esta celebración es sorprender a mujeres, hombres o cualquier persona aficionada a la belleza que no recibió un obsequio similar en fechas previas. Así, el 25 de octubre se consolida como un día para compartir creatividad y diversión mediante productos de maquillaje.

¿Cómo celebrar esta tendencia de manera creativa?

Además de armar ramos de maquillaje, la celebración puede incluir grabar videos mostrando el proceso de creación o la reacción de quienes reciben el regalo. Compartir estos momentos en redes sociales potencia la viralidad de la tendencia y anima a más personas a unirse a esta divertida tradición.