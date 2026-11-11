Elizabeth Holmes, la empresaria que llegó a ser considerada una de las grandes promesas de Silicon Valley y cuya compañía Theranos estuvo valorada en US$9.000 millones, tiene previsto abandonar la prisión federal para trasladarse a un centro de reinserción social en Texas. La decisión se conoce mientras vuelve a generar interés por el documental You Can See Everything, una producción que muestra aspectos de su vida familiar antes de ingresar a la cárcel. Aunque su traslado podría interpretarse como un paso hacia la libertad, la condenada por fraude electrónico todavía deberá cumplir parte de su sentencia y permanecerá bajo supervisión de las autoridades estadounidenses.

Según una actualización del Sistema de Notificación a las Víctimas del Departamento de Justicia, a la que tuvo acceso ABC News, Elizabeth Holmes fue aprobada para ingresar a una casa de transición. Su traslado al Centro de Transición de Austin, ubicado en Del Valle, Texas, está programado para el 23 de agosto de 2027. La Oficina Federal de Prisiones no confirmó públicamente las condiciones específicas de su reclusión y señaló que no comenta los planes de liberación de personas bajo su custodia.

La fundadora de Theranos cumple una condena por fraude a inversionistas en Estados Unidos. | Foto por STEVE JENNINGS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

¿Por qué Elizabeth Holmes irá a un centro de reinserción social?

La autorización para que Elizabeth Holmes sea trasladada a un centro de reinserción forma parte de los mecanismos que contempla el sistema penitenciario federal de Estados Unidos para facilitar el regreso progresivo de las personas condenadas a la sociedad. Estos establecimientos, conocidos como halfway houses o casas de transición, permiten que los internos se preparen para recuperar su vida fuera de prisión, aunque todavía están sujetos a determinadas reglas y supervisión.

La Oficina Federal de Prisiones (BOP) explicó que la asignación de una persona a una instalación depende de diferentes factores. Entre ellos figuran el nivel de seguridad y supervisión requerido, las necesidades médicas o de participación en programas de rehabilitación, las condiciones de seguridad y la proximidad al lugar donde residirá después de cumplir su condena.

En el caso de Elizabeth Holmes, la notificación del Departamento de Justicia establece que su ingreso al Austin Transitional Center está previsto para el 23 de agosto de 2027. Por tanto, no se trata de una liberación anticipada ni de una anulación de su condena, sino de un cambio en las condiciones bajo las cuales cumplirá la etapa final de su sentencia.

La BOP también precisó que no divulga información específica sobre las asignaciones penitenciarias hasta que la persona llega a la institución correspondiente.

Elizabeth Holmes tiene prevista su salida de prisión para febrero de 2030. | Foto por JP YIM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

¿Cuándo saldrá Elizabeth Holmes de prisión?

La fecha estimada de liberación de Elizabeth Holmes es el 22 de febrero de 2030. Su condena original fue de 11 años y tres meses de prisión, impuesta en noviembre de 2022 por el fraude cometido contra inversionistas de Theranos. Sin embargo, su sentencia se redujo posteriormente a 10 años y tres meses.

Esta modificación fue resultado de un cambio retroactivo en las directrices federales de sentencia y del tiempo de condena que pudo obtener mediante la Ley del Primer Paso (First Step Act), una legislación estadounidense que contempla mecanismos para reducir las penas de determinados reclusos.

De acuerdo con el Sistema de Notificación a las Víctimas, después de recuperar su libertad, Holmes residirá en Austin, Texas, y permanecerá bajo la supervisión de la Oficina de Libertad Condicional de Estados Unidos en esa ciudad.

La reducción de su condena fue concedida por el juez federal Edward Davila en marzo. En su resolución, el magistrado aclaró que la modificación no disminuía la gravedad de los delitos ni ignoraba el perjuicio económico ocasionado.

El juez también recordó que el fraude provocó pérdidas de cientos de millones de dólares y afectó la reputación del sector innovador de Silicon Valley. Según Davila, la nueva sentencia seguía representando un castigo justo por los delitos cometidos.

El documental You Can See Everything muestra aspectos de su vida familiar antes de ingresar en prisión. | Crédito: A24

¿Por qué Elizabeth Holmes fue condenada a prisión?

La caída de Elizabeth Holmes comenzó después de que se descubrieran las irregularidades detrás de Theranos, la compañía que fundó en 2003 cuando tenía 19 años y había abandonado sus estudios de Química en la Universidad de Stanford.

Su propuesta consistía en desarrollar una tecnología capaz de realizar cientos de análisis clínicos utilizando apenas unas gotas de sangre obtenidas mediante un pinchazo en el dedo. La empresa aseguraba que su dispositivo Edison podía ofrecer resultados de numerosas pruebas médicas de manera rápida y con pequeñas muestras.

La promesa atrajo a inversionistas y personalidades influyentes. Theranos llegó a alcanzar una valoración de US$9.000 millones y Holmes fue considerada una de las empresarias más exitosas de su generación. En 2014, Forbes estimó su patrimonio en US$4.500 millones y la incluyó en su lista de las personas más ricas de Estados Unidos.

Sin embargo, en 2015, una investigación de The Wall Street Journal puso en duda el funcionamiento de la tecnología. Las publicaciones revelaron que los dispositivos de Theranos no podían realizar todas las pruebas que la compañía anunciaba y que, en numerosos casos, se utilizaban equipos convencionales de laboratorio.

Las investigaciones posteriores desencadenaron una serie de consecuencias para la empresa. En 2016, las autoridades sanitarias impusieron restricciones a sus operaciones de laboratorio y prohibieron a Holmes dirigir uno durante dos años. Dos años después, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) la acusó de participar en un fraude masivo contra inversionistas.

Theranos anunció su disolución en septiembre de 2018. Holmes y su antiguo socio y ejecutivo de la compañía, Ramesh ‘Sunny’ Balwani, terminaron enfrentando cargos federales por fraude electrónico y conspiración para cometer ese delito.

Finalmente, un jurado declaró culpable a Holmes de tres cargos de fraude electrónico y uno de conspiración para cometer fraude electrónico relacionados con los inversionistas. Sin embargo, fue absuelta de los cargos vinculados con el fraude a pacientes.

La empresaria ingresó en mayo de 2023 a la prisión federal de mínima seguridad Federal Prison Camp Bryan, en Texas, donde cumple su condena.

¿Cuánto dinero debe Elizabeth Holmes por el fraude de Theranos?

Además de la pena de prisión, Holmes enfrenta una importante obligación económica por el perjuicio causado a los inversionistas. En 2022, un tribunal ordenó que ella y Balwani pagaran conjuntamente US$452.047.268 en concepto de restitución a las víctimas.

En 2025, un tribunal federal de apelaciones confirmó tanto las condenas por fraude como la orden de restitución. Ambos habían cuestionado las decisiones judiciales y alegado que durante sus respectivos procesos se cometieron errores legales y se vulneraron sus derechos constitucionales.

Sin embargo, un panel de tres jueces rechazó sus argumentos y mantuvo las sentencias. La restitución constituye una obligación compartida entre Holmes y Balwani, por lo que no debe interpretarse como una deuda individual que corresponda exclusivamente a la fundadora de Theranos.

¿Por qué Elizabeth Holmes aparece en el documental ‘You Can See Everything’?

El interés por Elizabeth Holmes volvió a crecer con You Can See Everything, un documental dirigido por Nathan Fielder y Lance Oppenheim que explora aspectos de su vida personal y familiar antes de su ingreso en prisión.

La producción incluye imágenes grabadas durante los 34 días previos a que Holmes comenzara a cumplir su condena en mayo de 2023. El seguimiento también muestra momentos de su convivencia con su esposo, Billy Evans, y sus hijos.

Holmes participó en el proyecto antes de ingresar a la cárcel. En uno de los avances difundidos de la película, la empresaria sostiene que no hizo nada malo, una afirmación que contrasta con el veredicto del jurado que la declaró culpable de cuatro delitos relacionados con el fraude de Theranos.

Su figura ya había sido retratada anteriormente en la serie The Dropout, protagonizada por Amanda Seyfried, que reconstruyó el ascenso y la caída de la compañía. Su particular forma de mirar también contribuyeron a convertirla en uno de los personajes más reconocibles del escándalo empresarial.

Ahora, mientras cumple su condena, el próximo traslado a un centro de reinserción en Texas marca una nueva etapa en su situación penitenciaria. Sin embargo, Holmes todavía tendrá que permanecer bajo supervisión hasta que llegue su fecha estimada de liberación en febrero de 2030.