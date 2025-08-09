La icónica cadena de café Starbucks está implementando una transformación significativa que afectará a casi 100 de sus tiendas en todo el país. Como parte de una nueva iniciativa llamada “Back to Starbucks”, la compañía ha anunciado el cierre de todas sus ubicaciones diseñadas exclusivamente para pedidos móviles, conocidas como tiendas “Pick Up”.

Este cambio estratégico busca regresar a las raíces de la marca, enfocándose en la experiencia tradicional de la cafetería con un ambiente más acogedor y un servicio personalizado. Aunque la decisión podría parecer un paso atrás, Starbucks la ve como una evolución necesaria para revitalizar la conexión humana y el sentido de comunidad que los clientes tanto valoran. Este movimiento, que comienza en Nueva York, también trae consigo renovaciones en tiendas existentes y un menú innovador.

Una persona entra en un Starbucks en la ciudad de Nueva York el 14 de enero de 2025 (Foto: Angela Weiss / AFP)

¿Por qué Starbucks está cerrando casi 100 de sus tiendas?

Starbucks está cerrando todas sus tiendas con formato “Pick Up” como parte de su estrategia “Back to Starbucks”. Este modelo de tienda, diseñado para la rapidez de los pedidos móviles, fue considerado “demasiado transaccional” por el CEO Brian Niccol. La compañía busca reavivar la experiencia clásica del café, priorizando la conexión humana y el ambiente de cafetería sobre la velocidad. Los cierres, que afectarán a cerca de 100 ubicaciones en todo el país, incluyendo 14 en Nueva York, se completarán a lo largo del año fiscal 2026.

¿Cuáles son las ubicaciones de Starbucks que cerrarán en Nueva York?

Aunque el cierre es nacional, 14 ubicaciones de Starbucks en Nueva York están programadas para cerrar para el año fiscal 2026. Todas estas son tiendas con formato “Pick Up”, ubicadas principalmente en Manhattan y el área del Gran Nueva York. La lista de cierres incluye:

Yonkers : Sawyer Place Yonkers

: Sawyer Place Yonkers Manhattan : 13th & University, 40th & 8th w/Amazon Go, 42nd & Park, 52nd & 7th, 56th & 2nd, 59th Park & Lex w/Amazon Go, 5th Ave entre 41st & 42nd, 67th St & Columbus Ave, 76th & Second, Broadway entre 36th & 37th, Carmine & Varick, Pace University

: 13th & University, 40th & 8th w/Amazon Go, 42nd & Park, 52nd & 7th, 56th & 2nd, 59th Park & Lex w/Amazon Go, 5th Ave entre 41st & 42nd, 67th St & Columbus Ave, 76th & Second, Broadway entre 36th & 37th, Carmine & Varick, Pace University North Babylon: Deer Park Ave & Woods Rd

Letreros afuera de un Starbucks en la ciudad de Nueva York el 14 de enero de 2025. Las acciones de Wall Street cayeron en su mayoría a principios del 13 de enero de 2025, ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro se mantuvieron altos mientras los mercados aguardaban la publicación de resultados y datos económicos (Foto: Angela Weiss / AFP)

¿Qué novedades puedo esperar de la estrategia “Back to Starbucks”?

La iniciativa “Back to Starbucks” no solo se trata de cierres, sino también de una renovación completa de la experiencia en la tienda. Como parte del “Coffeehouse Uplift Program”, Starbucks invertirá $150,000 por tienda para rediseñar espacios, reintroduciendo asientos, tazas de cerámica, y la clásica barra de condimentos. Se espera que al menos 1,000 tiendas sean renovadas para finales de año, comenzando en Nueva York y el sur de California. La compañía también lanzará nuevos productos, como el Protein Cold Foam y bebidas a base de agua de coco, enfocándose en un menú más saludable e innovador.

¿Significa esto que dejarán de ofrecer pedidos móviles?

No, el servicio de pedidos móviles no desaparecerá. El CEO de Starbucks, Brian Niccol, ha asegurado que la infraestructura digital de la compañía sigue siendo muy importante y que el sistema de pedidos a través de la aplicación continuará funcionando. Sin embargo, los clientes simplemente recogerán sus pedidos en ubicaciones que también ofrezcan una experiencia de cafetería completa, fomentando un ambiente más comunitario y menos transaccional que el de las tiendas “Pick Up”.