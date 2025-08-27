Un total de 51 playas en Massachusetts fueron, de manera simultánea, por el Departamento de Salud Pública (DPH) del estado. Conoce a qué se debe la medida, que generó inquietud entre residentes y turistas que planeaban disfrutar del mar.

Los expertos insisten en que es importante estar atentos a los síntomas que pueden surgir tras exponerse a aguas contaminadas, desde malestar estomacal hasta irritaciones de piel, oídos y ojos. Si bien las playas pueden seguir cerradas solo para actividades acuáticas; el acceso para caminar, hacer deporte o tomar el sol suele permanecer habilitado.

¿POR QUÉ SE CERRARON MÁS DE 50 PLAYAS EN MASSACHUSETTS?

El Departamento de Salud Pública de Massachusetts (DPH) informó que la medida se debe a razones sanitarias como:

Niveles elevados de bacterias : Detectados tras pruebas rutinarias. Las lluvias intensas aumentan los residuos y bacterias en el agua.

: Detectados tras pruebas rutinarias. Las lluvias intensas aumentan los residuos y bacterias en el agua. Proliferación de cianobacterias (algas tóxicas) : Estas algas pueden generar toxinas peligrosas para humanos y animales.

: Estas algas pueden generar toxinas peligrosas para humanos y animales. Obras de infraestructura: En algunos casos, como en Walden Pond, el cierre responde a la construcción de baños modernos, aunque la playa de la Cruz Roja sigue abierta sin salvavidas.

El estado de Massachusetts ha tomado la medida en coincidencia con un brote de casos de personas afectadas por la bacterias vibriónicas, que viven en aguas costeras y pueden penetrar en heridas abiertas y causar infecciones. Por ello, es importante evitar el agua salada o salobre.

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS DE ACUDIR A UNA PLAYA CONTAMINADA EN MASSACHUSETTS?

Nadar en agua de playa con altos niveles de bacterias o algas tóxicas puede causar:

Síntomas gastrointestinales : náuseas, diarrea, dolor abdominal, vómitos.

: náuseas, diarrea, dolor abdominal, vómitos. Síntomas respiratorios : tos, dolor de garganta, secreción nasal.

: tos, dolor de garganta, secreción nasal. Problemas dermatológicos : erupción, picazón, irritación cutánea.

: erupción, picazón, irritación cutánea. Molestias en ojos y oídos: dolor, irritación, enrojecimiento.

Grupos de riesgo

Niños, personas mayores y pacientes con sistema inmune comprometido presentan un mayor riesgo de complicaciones.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA LOS VERANEANTES DE MASSACHUSETTS

Consulta siempre el “Panel Interactivo de Calidad del Agua de Playas” antes de salir.

Evita nadar después de lluvias fuertes o si observa agua turbia o con mal olor.

No nades cerca de basura flotante ni en zonas señalizadas como no seguras.

Mantén la higiene personal.

Evita alimentar aves en la playa.

No entres al agua si tienes heridas abiertas ni permitas que naden niños sin pañal seguro.

Utiliza pasarelas y cuida la vegetación de las dunas para reducir la erosión y proteger el entorno.

Las autoridades sanitarias recomiendas no ingresar a la plata con heridas expuestas (Foto: Bevrec.com)

LISTA DE PLAYAS CERRADAS EN MASSACHUSETTS EN AGOSTO 2025

A continuación, conoce las principales playas cerradas en Massachusetts (agosto 2025)

Amesbury: Condominios Glen Devin Beverly: Playa Woodbury Billerica: Lago Nutting – Playa Micozzi (Norte y Sur) Boston: Playa Tenean (DCR) Braintree: Playa Smith Chicopee: Playa de Chicopee (DCR) Concord: Estanque Walden – Principal (DCR) Danvers: Playa de arena Essex: Centennial Grove Framingham: Playa Saxonville, Playa Learned Pond Franklin: Playa Chilson Georgetown: Parque de la Legión Americana Harwich: Estanque Seymour Holden: Eagle Lake Holliston: Pleasure Point, Parque Stoddard Lynn: Kings en Eastern Ave/Kimball Rd/Pierce Rd Mashpee: Estanque Santuit en Bryants Neck y Town Landing Nantucket: Estanque Sesachacha Natick: Playa Memorial y Playa del Parque Estatal Cochituate North Andover: Estanque Stevens (centro), playa del estanque Frye Oxford: Estanque Carbuncle Quincy: Merrymount, Playa Wollaston Revere: Playa Corta (DCR) Salem: Isla de los Niños (Atrás, Wally), Ocean Avenue Saugus: Lago Pearce en la reserva Breakheart Sharon: Playa del Centro Comunitario Southwick: Playa South Pond Springfield: Bass Pond, Camp Wilder, Paddle Club (lado derecho) Townsend: Playa del estanque Pearl Hill Wareham: Shangri-La Winchendon: Parque estatal del lago Dennison (campamento y uso diurno) Winthrop: Playa Donovans, Playa Halford, Playa Winthrop Wilmington: Playa de la ciudad de Wilmington (centro y derecha)

Playa Woodbury está en la lista de las playas cerradas por contaminación (Foto: Bevrec.com)

NOTA: Puedes ver la lista diaria actualizada y el mapa interactivo en el panel oficial del Departamento de Salud Pública de Massachusetts

