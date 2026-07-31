Los arrestos migratorios en aeropuertos de Estados Unidos han aumentado en las últimas semanas y algunos casos, grabados en video y difundidos ampliamente en redes sociales, han generado dudas entre viajeros inmigrantes sobre qué está provocando esta nueva ola de detenciones. Los recientes arrestos estarían relacionados con un cambio en los procedimientos de aplicación de las leyes migratorias en las terminales estadounidenses, una situación que ha generado preocupación entre algunos viajeros.

Según información de CBS News, el incremento de operativos está relacionado con una mayor colaboración entre la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Fuentes de ICE señalaron al citado medio que la TSA comenzó a compartir más información sobre viajeros que no son ciudadanos estadounidenses, incluyendo personas que no tienen antecedentes criminales, pero que podrían estar involucradas en infracciones migratorias civiles, como permanecer en el país después del vencimiento de una visa.

ICE ahora recibe más información sobre viajeros inmigrantes para posibles acciones migratorias. | Crédito: TIMOTHY A. CLARY / AFP / TIMOTHY A. CLARY

La nueva colaboración entre TSA e ICE

Durante años, la cooperación entre ambas agencias estuvo enfocada principalmente en investigaciones relacionadas con delitos federales o amenazas a la seguridad pública, como tráfico de drogas o trata de personas.

Sin embargo, esta relación habría cambiado. De acuerdo con las fuentes citadas, ahora los agentes de la TSA están proporcionando a ICE “pistas” o alertas sobre posibles casos migratorios para que la agencia pueda detener, retener y comenzar procesos de deportación contra personas consideradas deportables por el gobierno federal.

En mayo de 2025, la TSA y ICE firmaron un acuerdo para ampliar el intercambio de información entre ambas agencias, según un memorando revelado por el grupo American Oversight y citado en el reporte.

Antes Ahora La cooperación TSA-ICE estaba enfocada principalmente en delitos federales y seguridad pública. ICE recibe más información sobre posibles infracciones migratorias civiles. Los operativos en aeropuertos eran menos frecuentes y más específicos. Aumentan las detenciones de inmigrantes considerados deportables. Viajeros sin antecedentes criminales podían desplazarse dentro del país con menos riesgos migratorios. Algunos inmigrantes sin residencia permanente enfrentan mayores posibilidades de ser identificados y detenidos.

¿Por qué los aeropuertos se han convertido en un punto clave para ICE?

Una de las fuentes de ICE explicó que los aeropuertos representan lugares donde los agentes pueden realizar arrestos de manera más sencilla, debido a que los viajeros se encuentran en zonas controladas y la agencia puede contar previamente con información sobre sus casos migratorios.

La fuente calificó a las personas que viajan por aeropuertos como “objetivos fáciles” para aumentar los niveles de arrestos, en un momento en que la administración del presidente Donald Trump ha presionado a ICE para alcanzar una meta de hasta 2,000 detenciones diarias.

El reporte señala que esta estrategia representa un cambio importante en la política migratoria, ya que anteriormente muchas personas que se encontraban en EE.UU. sin estatus permanente podían viajar dentro del país sin mayores inconvenientes si no tenían antecedentes criminales o no representaban una amenaza pública.

Inmigrantes con trámites pendientes también podrían verse afectados

Abogados de inmigración citados por CBS News indicaron que entre las personas detenidas recientemente habría inmigrantes con solicitudes migratorias pendientes o permisos de trabajo vigentes, pero que todavía no cuentan con una residencia permanente u otro estatus legal definitivo.

Esto significa que tener un permiso laboral o un proceso migratorio abierto no necesariamente elimina el riesgo de una revisión migratoria, especialmente si las autoridades consideran que existe una posible violación de las leyes de inmigración.

ICE intensificó las detenciones de personas consideradas deportables por las autoridades federales. | Crédito: AFP

DHS defiende el aumento de controles migratorios

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó en declaraciones a CBS News que existe una mayor aplicación de las leyes migratorias en aeropuertos y señaló que la administración actual busca impedir que personas que se encuentran en el país de manera irregular puedan desplazarse libremente.

“DHS revirtió la política de la era Biden que permitía que extranjeros que estaban ilegalmente en nuestro país viajaran por el país”, afirmó la agencia en un comunicado citado por CBS News.

El departamento agregó que la administración Trump busca que las personas consideradas ilegales no puedan utilizar vuelos nacionales y que, en su lugar, salgan del país mediante procesos de deportación o salida voluntaria.

¿Qué deben saber los inmigrantes que viajan dentro de EE.UU.?

El aumento de la colaboración entre TSA e ICE ha generado preocupación entre comunidades inmigrantes, especialmente entre quienes tienen casos pendientes, visas vencidas o situaciones migratorias no resueltas.

Expertos recomiendan que las personas conozcan sus derechos, tengan documentos importantes disponibles y consulten con un abogado de inmigración si tienen dudas sobre su situación antes de realizar viajes dentro de EE.UU.

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