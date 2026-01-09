La presencia masiva de agentes federales en Minneapolis en los días previos al 7 de enero encendió alarmas entre residentes, activistas y autoridades locales. La tensión venía en aumento, con protestas y un clima de desconfianza hacia los operativos federales, cuando un hecho trágico terminó de sacudir a la ciudad: Renee Good, de 37 años, murió tras ser baleada dentro de su auto durante un operativo de un agente de inmigración. Un video del incidente, que rápidamente comenzó a circular, avivó el debate público y político sobre el uso de la fuerza, la transparencia de los operativos y el verdadero motivo de la presencia de ICE en la zona. Mientras desde Washington se hablaba de un acto de defensa propia, voces locales aseguraban que las imágenes contaban otra historia y exigían respuestas claras.

¿Por qué está el ICE en Minneapolis?

A partir del segundo día, comenzaron a conocerse las razones oficiales detrás del despliegue. Según autoridades federales, Minneapolis y el estado de Minnesota estaban recibiendo un refuerzo de agentes en el marco de una investigación federal por presunto fraude, una operación que va más allá del control migratorio. La administración de Trump vinculó directamente la llegada masiva de agentes a este caso, que ha puesto bajo la lupa un esquema de fraude relacionado con el programa de nutrición infantil del estado.

La presencia de ICE en Minneapolis ha provocado protestas y fuertes cuestionamientos de líderes locales. | Crédito: Kerem YUCEL / AFP

La investigación ha derivado en decenas de personas acusadas, muchas de ellas ciudadanos estadounidenses de origen somalí, ya sea naturalizados o nacidos en EE.UU. Las imputaciones se vienen desarrollando desde 2022, pero en las últimas semanas el caso ganó nueva visibilidad tras la difusión de un video viral de un influencer conservador y las reacciones de legisladores republicanos. Ese renovado foco político impulsó a varias agencias federales a “inundar” el estado con recursos adicionales.

El propio Donald Trump se refirió públicamente al escándalo, apuntando contra el gobernador Tim Walz, quien terminó abandonando su intento de reelección, y dirigiendo mensajes que, según críticos, estigmatizaron a la comunidad somalí de Minnesota. En respuesta, agencias como el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional confirmaron que reforzaron su presencia para profundizar la investigación por fraude.

El operativo de ICE en Minneapolis sigue generando dudas sobre sus objetivos y su impacto en la comunidad. | Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

En ese contexto, ICE llevaba varias semanas operando en Minneapolis. De acuerdo con la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, desde el despliegue inicial se han realizado más de 1.000 arrestos en Minnesota. Sin embargo, las autoridades federales no han detallado qué operativo específico se desarrollaba el 7 de enero en el vecindario Central, donde Renee Good fue baleada.

La muerte de Good marcó un punto de quiebre. El presidente Trump y miembros de su administración sostuvieron que el agente de ICE actuó en defensa propia. Pero el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, fue tajante tras ver el video del incidente. “Ya están intentando vender esto como un acto de defensa propia”, dijo en conferencia de prensa. “Habiendo visto el video yo mismo, quiero decirlo directamente: eso es una tontería”, afirmó, cuestionando abiertamente la versión federal.

La muerte de Renee Good en Minneapolis, durante un operativo de ICE, intensificó el debate sobre el uso de la fuerza por parte de agentes federales. | Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Minneapolis no es un caso aislado. En el segundo mandato de Trump, varias ciudades gobernadas por demócratas han sido blanco de operativos federales de inmigración, bajo el argumento de combatir el crimen violento y la inmigración ilegal. Los Ángeles, Chicago, Washington D.C. y Portland han vivido despliegues similares, con escenas que incluyen redadas espectaculares, uso de helicópteros militares, puestos de control y presencia de la Guardia Nacional.

Estos operativos han generado protestas, enfrentamientos y un fuerte rechazo de autoridades locales, que acusan a la Casa Blanca de exagerar la situación delictiva en sus ciudades. En Minneapolis, ese choque de narrativas se volvió aún más intenso tras la muerte de Renee Good, un caso que sigue generando preguntas sobre el alcance real de la operación, el uso de la fuerza y los límites de la intervención federal en comunidades ya bajo presión.

