Aunque los agentes de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) están un paso más cerca de volver a cobrar sus salarios, gracias a que el Senado alcanzó un acuerdo para financiar la mayor parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), esto no significa que las largas filas en los aeropuertos desaparezcan de inmediato. La realidad es que, incluso después de que el presidente Donald Trump ordenara pagos inmediatos a los trabajadores de la TSA y de que el Senado aprobara la financiación, podrían pasar días o incluso semanas antes de que la agencia recupere su nivel completo de personal y normalice los controles de seguridad. Durante el cierre parcial del Gobierno, aproximadamente 61.000 empleados trabajaron sin recibir salario, y muchos todavía necesitan resolver cuestiones personales y financieras antes de reincorporarse al 100% de su capacidad laboral.

Retrasos en los pagos y personal ausente

El retraso en los pagos no es un problema menor. Johnny Jones, secretario-tesorero del Consejo 100 de la TSA, afiliado a la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE), recordó que durante el último cierre los agentes tuvieron que esperar entre 14 y 30 días para recibir sus salarios atrasados.

“La gente va a necesitar dinero. No podrán acudir a trabajar hasta que reciban el depósito de su salario. No pueden pagar el cuidado de sus hijos… No tienen ni siquiera para la gasolina”, declaró Jones a CNN antes de las acciones del Senado y de Trump.

En EE.UU., la TSA aún no ha recuperado su capacidad total de operación en los aeropuertos. | Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Mientras tanto, los viajeros siguen enfrentando largas esperas. Aaron Barker, presidente del Local 554 de la AFGE en Georgia, advirtió que las filas no se reducirán de inmediato: “Hasta que ese cheque de pago no se vea reflejado en la cuenta bancaria, pueden esperar que la situación se mantenga igual”.

La combinación de personal ausente, pagos atrasados y la necesidad de organizar los controles de seguridad ha mantenido a los aeropuertos en un estado de caos parcial durante estos días.

La disputa política y el papel del ICE

La aprobación del Senado aún debe ser confirmada por la Cámara de Representantes antes de que el proyecto pase a la Casa Blanca para la firma presidencial. John Thune, líder de la mayoría en el Senado, expresó incertidumbre sobre cómo responderá la Cámara de Representantes, especialmente con el receso festivo a la vuelta de la esquina.

Por su parte, Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata, destacó la unidad de su bancada durante la crisis y enfatizó la necesidad de implementar reformas antes de financiar ciertos sectores del Gobierno.

Viajeros en EE.UU. deben prepararse para demoras, ya que la TSA tarda en normalizar sus controles. | Crédito: HEATHER DIEHL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

En paralelo, para mantener cierto orden en los aeropuertos, agentes del ICE han estado presentes en diversas terminales desde principios de semana, ayudando a organizar las filas, distribuyendo agua y verificando documentos en algunos casos.

Este apoyo temporal subraya que la normalización de la TSA no será instantánea, y que los pasajeros deberán tener paciencia mientras la agencia recupera su funcionamiento completo.

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