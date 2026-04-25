Si dependes del Seguro Social en Estados Unidos, sabes que cada fecha de depósito cuenta. Para millones de personas mayores, personas con discapacidad y familias que reciben estos beneficios, ese ingreso mensual no es un detalle menor: es el dinero con el que se paga el alquiler, la comida del súper, los medicamentos y hasta la cuenta de la luz. Por eso, cuando llega un mes como mayo y el calendario cambia, conviene revisar con calma cuándo entra el pago para evitar sustos innecesarios. En comunidades hispanas de ciudades como Miami, Nueva York, Houston, Los Ángeles o Chicago, donde muchas familias organizan sus gastos al centavo, tener clara esta información puede marcar la diferencia entre llegar tranquilo al fin de mes o andar ajustando cada compra.

¿POR QUÉ ALGUNOS PAGOS DE MAYO SE VERÁN MÁS TARDE?

No se trata de un recorte, una suspensión ni de un problema con la Administración del Seguro Social. La razón es mucho más simple: el calendario de pagos depende de la fecha de nacimiento y del día del mes en que cae cada miércoles.

En mayo de 2026, los depósitos se distribuirán como siempre, pero para algunos beneficiarios llegarán más tarde que en otras ocasiones debido a la organización habitual del calendario. En otras palabras, el dinero sí llegará, pero no para todos en la misma fecha.

El Seguro Social de Estados Unidos ya tiene definido su cronograma de pagos para el mes de mayo (Foto: AFP)

FECHAS DE PAGO DEL SEGURO SOCIAL EN MAYO DE 2026

Para que lo tengas más claro, este es el calendario según la fecha de nacimiento:

Fecha de nacimiento Día de pago en mayo de 2026 Del 1 al 10 13 de mayo Del 11 al 20 20 de mayo Del 21 al 31 27 de mayo

Este sistema escalonado es el que utiliza la Administración del Seguro Social desde hace años para ordenar los depósitos y evitar congestiones en el proceso.

¿CÓMO FUNCIONA NORMALMENTE EL CALENDARIO?

Si nunca te habías detenido a revisarlo, aquí va la regla básica: los pagos del Seguro Social para la mayoría de los beneficiarios se hacen los miércoles, según el día en que naciste.

Segundo miércoles: nacidos del 1 al 10.

Tercer miércoles: nacidos del 11 al 20.

Cuarto miércoles: nacidos del 21 al 31.

Así se reparte la carga de pagos de forma más ordenada y se reduce el riesgo de retrasos operativos.

¿CUÁNTO DINERO RECIBEN LOS BENEFICIARIOS?

De acuerdo con cifras recientes de la Administración del Seguro Social, el beneficio promedio mensual por jubilación ronda los US$1,931. Sin embargo, el monto real puede variar bastante según el historial de aportes, los años trabajados y la edad en la que una persona decide jubilarse.

Aquí tienes una referencia útil sobre los máximos mensuales estimados:

A los 62 años: hasta US$2,969.

A los 67 años, que es la edad plena de jubilación para muchos casos: hasta US$4,152.

A los 70 años: hasta US$5,181.

En pocas palabras: mientras más tarde se reclame el beneficio, mayor puede ser el pago mensual.

Son millones de ciudadanos en Estados Unidos los que en mayo recibirán un nuevo depósito (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

LO QUE DEBES TENER EN CUENTA

Aquí conviene no perder de vista algo importante: aunque un cambio de fecha puede parecer pequeño, para muchas personas ese ajuste sí afecta la planificación del mes.

No es un recorte ni una suspensión del pago.

Es un ajuste normal del calendario.

El dinero llega completo, solo cambia la fecha de depósito.

Si usas ese ingreso para gastos fijos, vale la pena anticiparte unos días.

Para muchos hogares hispanos en Estados Unidos, sobre todo los que combinan este ingreso con otros gastos del mes, tener el calendario a la mano ayuda a evitar pagos atrasados o compras hechas con el presupuesto ya apretado.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!