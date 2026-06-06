La política está llena de contrastes y, a veces, de imprevistos que cambian la narrativa pública. En Florida esa sorpresa llegó con una propuesta fiscal del gobernador Ron DeSantis que ha encendido el debate en barrios de Miami, Hialeah, West Palm Beach y en ciudades del interior como Tampa y Orlando. La iniciativa pretende proteger a quienes viven en sus casas todo el año —muchos de ellos latinos de clase media— y trasladar una mayor carga fiscal hacia propietarios de segundas residencias, inversionistas y compradores adinerados que llegan desde otros estados o desde el extranjero. Ese giro discursivo, con frases que suenan a “hay que gravar a los ricos” y una defensa explícita de los residentes permanentes, provocó una comparación inesperada: algunos demócratas y comentaristas la asimilan a planteamientos asociados al legislador progresista Zohran Mamdani de nueva York. El resultado es una conversación política que mezcla economía, migración de capitales inmobiliarios y sensibilidad local: cómo se sienten las familias cubanas, venezolanas, puertorriqueñas y centroamericanas que han visto subir los impuestos y los alquileres en distritos donde antes compraban con relativa facilidad.

Mira también: De qué trata el proyecto de ley de DeSantis para reducir el impuesto a la propiedad en Florida

LA PROPUESTA FISCAL QUE ABRIÓ EL DEBATE

El gobernador de Florida impulsa una amplia reforma del sistema de impuestos sobre la propiedad con un objetivo claro: reducir la carga fiscal de los propietarios que viven de forma permanente en el estado. La idea central consiste en ampliar los beneficios para las viviendas principales, conocidas como “homestead properties”, mientras que una mayor parte de los ingresos locales provendría de propietarios de segundas residencias, inversionistas y compradores adinerados procedentes de otros estados o países.

En una de sus declaraciones más comentadas, DeSantis afirmó: “Graven a los ricos. Si algún multimillonario de Brasil está comprando, gravenlo. Bien, eso está bien para mí. Estoy velando por los floridanos aquí”.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, fue quien propuso esta nueva ley para reducir el impuesto a las propiedades. Ahora, el proyecto se incluirá en las elecciones de noviembre (Foto: AFP)

¿QUIÉN ES ZOHRAN MAMDANI Y POR QUÉ SURGE LA COMPARACIÓN?

Zohran Mamdani, el alcalde de Nueva York, es una figura asociada a propuestas que buscan incrementar la contribución de los sectores con mayores ingresos para financiar beneficios destinados a las clases trabajadoras y medias. Precisamente por esa visión económica, varios demócratas de Florida encontraron similitudes entre el discurso reciente de DeSantis y algunos de los planteamientos que suelen defender los sectores progresistas.

Como menciona un informe de Miami Herald, el senador estatal Carlos Guillermo Smith resumió esa percepción con una frase que rápidamente ganó notoriedad en el debate político: “Suena muy a Mamdani”.

La observación llamó especialmente la atención porque DeSantis ha calificado en numerosas ocasiones a Mamdani como un representante de ideas que considera incompatibles con su visión de gobierno.

Zohran Mamdani es el actual alcalde de la ciudad de Nueva York (Foto: AFP)

LAS DIFERENCIAS ENTRE AMBOS PLANTEAMIENTOS

Aunque las comparaciones se han multiplicado, existen diferencias importantes entre las propuestas de ambos líderes.

Tema Ron DeSantis Zohran Mamdani Objetivo principal Reducir impuestos a propietarios residentes en Florida Incrementar la contribución de los sectores más ricos Impuesto a multimillonarios No propone un impuesto directo sobre la riqueza Ha respaldado medidas para aumentar la carga fiscal a los más adinerados Enfoque económico Conservador Socialista democrático Beneficiarios principales Propietarios de viviendas principales Programas sociales y servicios públicos

En otras palabras, DeSantis no está promoviendo un impuesto a la riqueza como el que suelen plantear algunos sectores progresistas. Su propuesta busca redistribuir la carga tributaria dentro del sistema inmobiliario, favoreciendo a quienes viven permanentemente en Florida.

EL CRECIMIENTO DE LOS PRECIOS EN EL SUR DE FLORIDA

Uno de los argumentos más repetidos por el gobernador tiene relación con el mercado inmobiliario de lujo que se ha expandido especialmente en zonas como Miami y Miami-Dade County. Según DeSantis, la llegada de multimillonarios, inversionistas internacionales y compradores de segundas residencias ha elevado considerablemente el valor de las propiedades.

Durante una intervención reciente señaló: “Algunas de las personas más ricas de la historia de la humanidad están comprando viviendas en Miami”.

El gobernador sostiene que el estado debería aprovechar esa entrada de riqueza para aliviar los costos que enfrentan los propietarios de clase media.

LA REACCIÓN DE LOS DEMÓCRATAS

Los demócratas aprovecharon rápidamente las declaraciones del gobernador para señalar una aparente contradicción política. La representante estatal Angie Nixon afirmó ante los legisladores:

“DeSantis lo dijo a principios de esta semana: necesitamos gravar a los ricos”. Posteriormente defendió una propuesta para imponer gravámenes adicionales a multimillonarios y personas con patrimonios superiores a los 500 millones de dólares. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada por la mayoría republicana.

LOS REPUBLICANOS BUSCAN MARCAR DISTANCIA

Dentro del propio Partido Republicano también han surgido esfuerzos para evitar que la propuesta sea interpretada como un aumento de impuestos a los ricos. Entre las principales posturas expresadas por dirigentes republicanos destacan:

El objetivo es generar alivio fiscal para propietarios residentes.

No existe apoyo a un impuesto estatal sobre multimillonarios.

Las decisiones sobre ingresos locales seguirían dependiendo de cada jurisdicción.

La reforma busca beneficiar principalmente a las familias de clase media.

El representante estatal Toby Overdorf fue contundente al señalar que no respalda un impuesto a los multimillonarios “de ninguna manera”. Por su parte, Sam Garrison defendió la propuesta argumentando que está enfocada en los “floridanos comunes” y no en los propietarios de mansiones multimillonarias.

¿POR QUÉ LA COMPARACIÓN SIGUE GENERANDO TITULARES?

La respuesta parece estar más relacionada con el lenguaje utilizado que con la política pública en sí misma. Durante años, DeSantis se convirtió en una de las voces más visibles del conservadurismo estadounidense y en un crítico constante de las propuestas progresistas. Por eso, cuando argumenta que los propietarios más ricos deberían asumir una mayor parte de la carga tributaria para beneficiar a residentes de ingresos medios, sus adversarios encuentran un paralelismo político difícil de ignorar.

En realidad, la propuesta del gobernador sigue estando lejos de los planes fiscales defendidos por Mamdani y otros dirigentes de izquierda. Sin embargo, la retórica utilizada por DeSantis ha sido suficiente para que demócratas y analistas establezcan una comparación que continúa alimentando el debate político en Florida.

Mientras la discusión avanza, el futuro de la reforma tributaria podría convertirse en uno de los temas más importantes para los propietarios de viviendas en Florida, especialmente en regiones donde el crecimiento del mercado inmobiliario ha elevado significativamente los costos de vivir y comprar una casa.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!