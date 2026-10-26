Las costas de Florida y California están experimentando un aumento del nivel del mar que favorece las inundaciones y la erosión costera. Durante un reporte en Noticias Telemundo, Carlos Robles, jefe de meteorología de la cadena, explicó que varios fenómenos están coincidiendo y contribuyendo a este escenario, que también afecta zonas de las Carolinas.

La posición de la Luna y el Sol influye en las mareas

Uno de los factores es la llamada marea viva, que se produce cuando la posición de la Luna, el Sol y la Tierra favorece una mayor amplitud de las mareas. Robles explicó que la interacción gravitatoria entre estos cuerpos celestes contribuye a elevar el nivel del agua y puede aumentar el riesgo de inundaciones en las zonas costeras.

En Florida, sin embargo, el fenómeno astronómico no es el único factor. El meteorólogo señaló que el oleaje aumentó considerablemente y está afectando una parte importante del litoral, lo que también provoca erosión en la costa.

Los fuertes vientos agravan las inundaciones en Florida

La combinación de sistemas de alta y baja presión está generando vientos intensos provenientes del noreste, con velocidades de entre 35 y 40 millas por hora, equivalentes a unos 56 a 64 kilómetros por hora. Estas ráfagas empujan el agua del océano hacia la costa y pueden hacer que las inundaciones sean más extensas.

El especialista advirtió que el problema no se limita a la elevación de las mareas. La fuerza del viento también desplaza el agua hacia el litoral, lo que explica que se hayan emitido avisos de inundaciones costeras desde Miami hasta zonas de Carolina del Norte. Robles comparó la intensidad de los vientos con la que puede registrarse en una depresión o tormenta tropical.

En Florida, se reportan vientos de entre 35 y 40 millas por hora y avisos de inundaciones costeras desde Miami hasta zonas de Carolina del Norte. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

El agua más cálida también influye en la costa de California

En California se presenta una situación similar, aunque el meteorólogo destacó un factor adicional relacionado con las temperaturas del océano Pacífico. Durante su reporte, mencionó el fenómeno de El Niño y explicó que el calentamiento del agua contribuye a aumentar su volumen, lo que puede elevar el nivel del mar.

Robles también mencionó las ondas Kelvin, perturbaciones oceánicas que transportan agua cálida por el Pacífico. Sus efectos llegaron a Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, elevando el nivel del mar en varias zonas costeras durante el verano y el inicio del otoño. Cuando esa agua cálida coincide con vientos fuertes que la empujan hacia tierra, las inundaciones pueden ser peores.

La combinación de mareas elevadas, oleaje, temperaturas oceánicas más altas y fuertes vientos ayuda a explicar por qué varias comunidades costeras de Estados Unidos enfrentan condiciones de riesgo.

El reporte destaca que no se trata de un solo fenómeno, sino de varios factores que coinciden y agravan los efectos del agua sobre el litoral.