El Super Bowl es mucho más que la final de la NFL: es un fenómeno cultural global; sin embargo, el origen de su nombre es sorprendentemente sencillo y poco conocido. Antes de convertirse en una marca multimillonaria seguida por millones de personas, el partido tenía un nombre largo y poco atractivo para el público. Cuando la NFL y la AFL decidieron enfrentar a sus campeones en 1967, el evento se llamó oficialmente “AFL–NFL World Championship Game”.

Con el tiempo, ese título resultó poco práctico para medios y fanáticos, que comenzaron a buscar una forma más simple de referirse al partido.

Según CBS Sports, el término “Super Bowl” surgió de manera informal gracias a Lamar Hunt, propietario de los Kansas City Chiefs. Hunt se inspiró en un juguete muy popular en los años 60 llamado “Super Ball”, una pelota que rebotaba intensamente y era famosa entre los niños de la época.

El nombre surgió de manera informal, inspirado en un juguete llamado “Super Ball” y en la tradición universitaria de los “bowl games”. (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Además, la palabra “bowl” ya se utilizaba desde hace décadas en el fútbol americano universitario para nombrar partidos importantes, como el Rose Bowl. La combinación de ambos conceptos dio lugar a un nombre corto, fácil de recordar y con gran potencial comercial.

Aunque al principio no era oficial, el nombre empezó a ganar popularidad en la prensa y entre los aficionados.

Finalmente, en 1969, la NFL adoptó oficialmente el término Super Bowl a partir de la tercera edición del juego.

Desde entonces, el Super Bowl pasó de ser una simple final deportiva a convertirse en un evento televisivo global, con shows de medio tiempo, publicidad millonaria y una audiencia que supera los 100 millones de espectadores solo en Estados Unidos.

Hoy, el Super Bowl es uno de los eventos deportivos más reconocidos del mundo. (Foto: EFE / EPA / CHRIS TORRES)

Super Bowl LX: hora, fecha y todo lo que debes saber sobre este suceso deportivo

El Super Bowl LX se perfila como uno de los eventos más espectaculares de la década, ya que celebra el 60º aniversario del “Gran Juego”. La cita es el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California (casa de los San Francisco 49ers).

Esta será la segunda vez que este recinto recibe el Super Bowl tras la edición 50 en 2016 y promete un despliegue tecnológico y de seguridad sin precedentes en la Bahía de San Francisco.

En lo deportivo, el enfrentamiento ya está definido: los Seattle Seahawks se medirán ante los New England Patriots. Este partido es emocionante porque es una revancha directa del épico Super Bowl XLIX (2015), donde los Patriots ganaron en el último segundo con una intercepción histórica.

El Super Bowl LX (2026) se llevará a cabo en el Levi's Stadium, ubicado en Santa Clara, California. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

El acto central del Halftime Show será encabezado por la estrella mundial Bad Bunny, marcando un hito para la música latina en este escenario. Además, las festividades previas incluirán a Green Day en la ceremonia de apertura, a Charlie Puth interpretando el himno nacional y a figuras como Brandi Carlile y Coco Jones completando el cartel artístico.

La transmisión en Estados Unidos estará a cargo de NBC, mientras que en Latinoamérica se podrá seguir a través de ESPN y Disney+.

Debido a que el evento coincide con los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, la cadena preparó una cobertura multiplataforma masiva.

