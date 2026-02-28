Cada año, cuando arranca la temporada de impuestos en Estados Unidos, muchísima gente en Nueva York marca el calendario esperando ese depósito del IRS como si fuera un segundo cheque de pago: no es un lujo, es el dinero que ayuda a ponerse al día con la renta, a llenar la nevera en el supermercado del barrio, a pagar el pase mensual del subway y a cubrir cuentas que se acumularon durante el invierno, desde la calefacción hasta el internet que se usa para hacer “gig jobs” o turnos extra. En 2026, sin embargo, el escenario se siente distinto para muchas familias en la ciudad: aunque el promedio de retorno federal ronda los US$2,548 con depósito directo, según las cifras más recientes del IRS, los estatales en varios estados —y en particular en Nueva York— se están procesando con más lentitud, lo que ha encendido las alarmas en hogares que ya tenían ese dinero contado para mandar remesas, ponerse al día con deudas o simplemente respirar un poco. Si ya presentaste tu declaración y sigues revisando la cuenta del banco sin ver ese depósito, aquí te explico qué está pasando, cuáles son las fechas clave y cómo revisar en línea el estado de tu reembolso estatal y federal sin volverte loco en el intento.

¿POR QUÉ SE ESTÁ RETRASANDO EL REEMBOLSO EN NUEVA YORK?

El problema no se debe a una sola causa, sino a una mezcla de cambios de ley, ajustes técnicos y errores en software tributario que han complicado la temporada.

1. Ajustes por nuevas exenciones fiscales

El paquete de impuestos y gastos impulsado por el presidente Donald Trump en 2025 introdujo nuevas exenciones y beneficios fiscales retroactivos al 1 de enero de ese año, lo que obligó a actualizar formularios y sistemas tanto a nivel federal como estatal. En la práctica, eso significa que muchos contribuyentes que trabajan horas extras, reciben propinas o tienen más de 65 años están reclamando créditos y deducciones nuevos o ampliados este año, lo que genera validaciones adicionales y revisiones más estrictas en algunas declaraciones.

En Nueva York, además, varios programas estatales —incluido el crédito por hijos del Empire State— se ajustaron para 2025, lo que obligó a la autoridad tributaria a recalibrar sus sistemas antes de procesar al ritmo normal.

2. Problemas con software tributario

Aquí está uno de los puntos más delicados para quienes presentan con programas como TurboTax u otros servicios en línea. De acuerdo con reportes recientes, el proveedor Intuit TurboTax necesitó una actualización de emergencia para manejar correctamente el impacto de los “inflation refund checks” que Nueva York envió como pagos únicos el año pasado, lo que llegó a bloquear temporalmente el envío de algunas declaraciones estatales.

¿Qué ocurrió en la práctica?

Contribuyentes que presentaron muy temprano, en los primeros días de la temporada.

Personas que reclamaron nuevas deducciones o créditos federales introducidos en 2025.

Declaraciones enviadas antes de que el software estuviera totalmente actualizado para reflejar los cheques de inflación de Nueva York.

El resultado fue que algunas declaraciones quedaron atrapadas en una especie de “bucle de procesamiento”: el sistema las recibía, pero no podía terminarlas hasta que se aplicara el parche correcto. Aunque las actualizaciones se desplegaron a inicios de febrero de 2026 y la mayoría de los usuarios ya puede presentar con normalidad, ciertos casos todavía siguen en revisión y se están procesando de forma manual.

Si usaste software de terceros (TurboTax, H&R Block en línea u otro), vale la pena verificar que tu app o programa esté actualizado a la versión más reciente antes de enviar correcciones o volver a presentar.

FECHAS CLAVE QUE DEBES TENER EN CUENTA

Tanto el IRS como el estado de Nueva York manejan fechas similares este año, algo fundamental si vives en la ciudad y sueles dejar todo para última hora entre trabajo, familia y el trajín diario del subway.

Concepto Fecha límite aproximada Declaración federal 15 de abril Declaración estatal de Nueva York 15 de abril Prórroga federal (Formulario 4868) Hasta el 15 de octubre Prórroga estatal (Formulario IT-201/IT-370) Hasta 6 meses adicionales

El IRS espera recibir más de 160 millones de declaraciones individuales en esta temporada, lo que naturalmente impacta los tiempos de procesamiento, incluso para quienes presentan en Nueva York y en el área triestatal.

El IRS registra millones de declaraciones de impuestos todos los años (Foto: AFP)

CAMBIOS QUE PUEDEN AFECTAR TU REEMBOLSO

Este año hay cambios que podrían aumentar tu reembolso, pero también provocar revisiones adicionales, algo que muchos contribuyentes hispanos en Nueva York están empezando a notar.

En la declaración federal

Se introdujeron formularios y anexos nuevos o modificados para reclamar:

Deducción ligada a horas extras reportadas.

Ingresos por propinas (muy común en restaurantes, delivery y servicios personales).

Intereses de ciertos préstamos de automóviles.

Beneficios y exenciones adicionales para personas de 65 años o más.

Cuando se reclaman créditos como el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) o el Crédito Tributario Adicional por Hijos, el IRS suele aplicar controles más estrictos para evitar errores o fraudes, lo que puede retrasar la liberación del reembolso, aunque al final te aprueben el monto completo.

En el estado de Nueva York

Nueva York amplió el Empire State Child Credit (Crédito Tributario por Hijos del Estado Imperio), algo clave para muchas familias con niños en Queens, el Bronx, Brooklyn y otros barrios donde el costo de vida no deja de subir. Para la temporada 2026 (año fiscal 2025), el crédito estatal quedó así:

Hasta US$330 por cada hijo de 4 a 16 años.

Hasta US$1,000 por cada menor de 4 años.

Además, el estado flexibilizó las reglas para que hogares de bajos ingresos puedan recibir el crédito completo incluso si no tienen suficiente impuesto estatal adeudado, lo que convierte el beneficio en efectivo directo para muchas familias. En la práctica, también se amplió el acceso para ciertos hogares de clase media que antes quedaban fuera por ganar “un poco de más” según las tablas.

En la mayoría de los casos, la presentación del formulario específico del crédito por hijos (como el IT-213 y otros relacionados) es obligatoria para poder recibir el monto completo, y las autoridades verifican cuidadosamente la información de los dependientes, lo que puede agregar días de revisión.

¿CUÁNDO DEBERÍA LLEGAR TU REEMBOLSO?

Según las guías del IRS para esta temporada:

Declaración electrónica y correcta, con depósito directo: menos de 21 días en la mayoría de los casos.

Declaración en papel: entre 6 y 8 semanas, a veces más si hay errores.

Casos con revisión adicional (créditos por hijos, EITC, discrepancias de información): pueden tardar bastante más de 21 días.

Hay un detalle importante que suele generar confusión en la comunidad: el conteo de días comienza cuando el IRS recibe e ingresa tu declaración en su sistema, no necesariamente el día que tú la envías ni el momento en que tu preparador te dice “ya quedó”. Además, la mayoría de los reembolsos ya no se pagan con cheque físico; el depósito directo en tu cuenta bancaria, tarjeta prepago o tarjeta de débito recargable es la vía principal y la más rápida para recibir el dinero.

Para muchos contribuyentes en Nueva York, esto significa estar muy pendientes de la cuenta que usan también para recibir el salario, pagos de apps de delivery o transferencias de Zelle, porque el depósito del IRS entra como una transacción más.

¿CÓMO CONSULTAR EL ESTADO DE TU REEMBOLSO EN LÍNEA?

Si ya presentaste y estás esperando, estos son los pasos básicos para revisar tu reembolso sin salir de casa, algo especialmente útil si trabajas largas jornadas o vives lejos de una oficina del IRS o de tax prep en tu vecindario.

Reembolso federal

Puedes usar la herramienta oficial “Where’s My Refund?” (“¿Dónde está mi reembolso?”) disponible en la página del Internal Revenue Service o a través de la app IRS2Go.

Vas a necesitar:

Número de Seguro Social (SSN) o ITIN.

Estado civil en la declaración (soltero, casado declarando juntos, etc.).

Monto exacto del reembolso que esperas, según tu declaración presentada.

La herramienta se actualiza una vez al día, generalmente durante la noche, así que revisarla varias veces en el mismo día no acelera el proceso ni cambia la información.

Reembolso del estado de Nueva York

Para revisar tu reembolso estatal, debes entrar al portal del New York State Department of Taxation and Finance y utilizar la herramienta de consulta de reembolsos (“Check your refund status” o similar).

El sistema te pedirá:

Tus datos personales básicos (incluyendo SSN o ITIN).

El tipo de declaración presentada.

El año fiscal y el monto aproximado del reembolso estatal que estás esperando.

Muchos neoyorquinos revisan esta herramienta desde el celular mientras van en el tren o en un descanso del trabajo, pero es importante estar en una conexión segura y no usar Wi-Fi público si estás ingresando datos sensibles.

Dos mujeres caminando por las calles de Nueva York en plena tormenta invernal (Foto: AFP)

¿QUÉ HACER SI TU DECLARACIÓN ESTÁ “ATASCADA”?

Si notas que el estatus de tu reembolso —federal o estatal— no cambia durante varias semanas, o ves mensajes de “en revisión” sin mayor explicación, puedes tomar algunos pasos antes de entrar en pánico:

Verifica que tu software tributario esté actualizado a la última versión disponible, especialmente si usaste TurboTax u otro servicio afectado por los cheques de inflación de Nueva York.

Confirma que no falte ningún formulario adicional relacionado con créditos por hijos, EITC u otros beneficios nuevos.

Revisa cuidadosamente tu correo tradicional y electrónico (incluyendo el spam) para ver si recibiste una notificación o carta del IRS o del estado pidiéndote información extra.

Si el retraso supera claramente los tiempos normales (más de 21 días para e-file sin problemas, o mucho más de 8 semanas en papel), considera comunicarte directamente con el IRS o con el Departamento de Impuestos de Nueva York, idealmente con tu declaración a la mano y copia de cualquier carta que te hayan enviado.

En la mayoría de los casos, un retraso no significa que haya un problema grave o que vayas a perder el dinero; suele deberse a que la declaración requiere verificación adicional, cruces de información o correcciones menores, algo que este año se ve más por los cambios legislativos y los ajustes técnicos.

Sé que esperar un reembolso puede generar mucha ansiedad, sobre todo cuando ese dinero ya tiene nombre y apellido en tu presupuesto: renta, guardería, envío a la familia en tu país o simplemente un respiro después de meses apretando el cinturón en una ciudad tan cara como Nueva York. Mi recomendación es revisar primero el estado en línea, confirmar que tu declaración esté completa, y solo después, si los plazos razonables pasan sin respuesta, buscar ayuda con un preparador de confianza, una organización comunitaria o directamente con las agencias tributarias.

