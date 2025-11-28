La ilusión de obtener la visa americana se diluye anualmente para miles de solicitantes, ya que suelen se rechazados. Esta sensación genera frustración; sin embargo, hay puntos clave que motivan a la embajada o al consulado en tomar esa tajante decisión. Por esa razón, te invito a conocer los motivos más comunes de la negación de este documento para que, en un futuro, sepas cómo realizar correctamente tu solicitud.

Este proceso suele ser agotador e intrigante, ya que cada migrante pretende llegar a Estados Unidos con el propósito de mejorar su calidad de vida. Sin embargo, el oficial suele ser riguroso con las preguntas que realiza durante la entrevista .

Para el portal Vive USA, existen dos razones suficientes para que se le niegue la visa americana a un migrante. ¿Cuáles son? Mantén tu atención en los siguientes párrafos.

Durante estos procesos, una gran cantidad de solicitantes suelen ser rechazados. (Foto: a_Taiga / iStock) / a_Taiga

Razones de rechazo de la visa americana

Código 214 (b)

Esta sección perteneciente a la Ley de Inmigración y Nacional de Estados Unidos es una de las causas frecuentes de rechazo de visas de turista, debido a que los solicitantes no demuestran la evidencia suficiente de que no pretenden quedarse permanentemente en Estados Unidos.

En caso hayas sido rechazado bajo este código, significa que el oficial consular consideró que no demostraste lazos fuertes con tu país de origen o que te quedarías más tiempo del permitido en el país norteamericano.

Si pretendes intentarlo nuevamente, es necesario presentar una nueva solicitud, pagar la tarifa correspondiente, programar una nueva entrevista y fundamentar los nuevos cambios a comparación de la solicitud anterior.

Lo señalado en el código 214(b) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad suele ser razón suficiente para rechazar una solicitud de visa americana. (Foto: Freepik) / David Franklin

Código 221(g)

Según lo explicado por el portal citado, el oficial consular rechazaría la solicitud de visa americana si considera que no se ha presentado la información que se requiere. Esto suele tener relación directa con el Formulario DS-160 , bien sea porque no se rellenaron los campos correctamente o las respuestas ofrecidas no fueron convincentes.

También tiene relación con el procesamiento administrativo, ya que has demostrado no ser elegible y, en estos casos, se requiere de un procesamiento adicional para conseguir este importante documento para viajar a Estados Unidos.

En este caso, no será necesario pagar una nueva tarifa; no obstante, esto requiere de un procesamiento administrativo adicional, lo que suele tomar más tiempo de conocer la decisión final.

Durante la entrevista para conseguir la visa americana, es necesario prepararse con anticipación. (Foto: mirsad sarajlic / iStock) / mirsad sarajlic

Qué hacer para evitar el rechazo en la solicitud de visa americana

En caso quieras tener más éxito durante este proceso, te recomiendo ser honesto durante el desarrollo de la entrevista, tienes que prepararte con anticipación ante las posibles preguntas y enseña evidencia sólida de tu estabilidad financiero y vínculos sólidos que demuestren que regresarás a tu país de origen.

