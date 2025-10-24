Millones de personas en Estados Unidos deberán ajustar sus relojes nuevamente debido al cambio de hora por el invierno. Pronto tendrá lugar el segundo cambio de horario de 2025, cuando termine el horario de verano, vigente durante ocho meses.

Como establece la Ley de Política Energética de 2005, el horario de verano suele finalizar el primer domingo de noviembre. Este 2025, el cambio ocurrirá a las 2:00 a.m. del domingo 2 de noviembre, cuando los relojes deberán retrasarse una hora. En teoría, todos “ganarán” una hora más de sueño, aunque el cuerpo tarde unos días en adaptarse completamente.

Hoy en día, la mayoría de los dispositivos ajustan el horario de forma automática, pero el cambio sigue afectando a nuestro organismo, especialmente al ritmo circadiano, ese reloj biológico que regula el sueño, la energía y el estado de ánimo.

Muchas personas sienten cansancio y alteraciones del sueño tras el cambio de horario en EE.UU., pero la luz solar puede ayudar. | Crédito: Imagen generada por IA / Gemini

El papel de la luz solar matutina

Uno de los métodos más simples y naturales para reducir el impacto del cambio de horario es exponerse a la luz solar por las mañanas. De acuerdo con un estudio de Mayo Clinic, la luz del sol afecta el ritmo circadiano del cuerpo y pasar tiempo al aire libre puede aliviar la sensación de fatiga que a menudo acompaña a los cambios de horario.

Por qué la luz solar de la mañana ayuda

1. Sincroniza el reloj interno. El ritmo circadiano regula los ciclos de sueño y vigilia. La luz solar de la mañana le indica al cerebro que es momento de despertar, alineando el cuerpo con el ciclo natural de luz y oscuridad, explican desde los Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

2. Facilita la adaptación. Exponerse a la luz natural temprano ayuda al organismo a ajustarse más rápido al nuevo horario, tanto si el reloj se adelanta como si se atrasa.

3. Mejora la calidad del sueño. Recibir luz solar por la mañana mejora el descanso nocturno, ya que la luz natural es más efectiva que la artificial para regular el reloj biológico. Si no es posible salir al exterior, se pueden usar lámparas de luz brillante como alternativa.

4. Previene la desregulación del ritmo circadiano.El cambio de horario puede causar trastornos del sueño, fatiga mental y hasta disminuir el rendimiento cognitivo. La luz matutina ayuda a mantener el equilibrio del ritmo circadiano, clave para preservar la salud mental y física.

Exponerse al sol por las mañanas facilita la adaptación del cuerpo al cambio de horario en EE.UU. y mejora el descanso. | Crédito: Freepik

Cómo aprovechar la luz matutina

Abre las cortinas al despertar. Deja que entre la luz natural desde los primeros minutos del día.

Sal a la calle. Dar un paseo corto al aire libre puede marcar una gran diferencia. Incluso en días nublados, la luz exterior es mucho más intensa que la interior.

Evita el sol fuerte entre las 10 a.m. y las 4 p.m. Durante esas horas, los rayos UV son más dañinos. Usa protector solar, sombrero y gafas si necesitas estar al aire libre.

¿Qué zonas de EE.UU. no cambian la hora?

Aunque la mayor parte del país ajusta sus relojes dos veces al año, hay excepciones. Hawái y la mayor parte de Arizona mantienen el horario estándar todo el año. Lo mismo ocurre con los territorios estadounidenses en el Pacífico y el Caribe, como Puerto Rico, Islas Vírgenes, Islas Marianas del Norte, Guam y Samoa Americana.

