Si bien la tradición de Las Posadas es originaria de México, ha logrado traspasar fronteras. En Estados Unidos, diversas comunidades celebran este evento cultural previo a la Navidad, integrando elementos de fe, música y gastronomía. Si eres un inmigrante y no estás familiarizado con esta festividad, presta atención a los siguientes párrafos, ya que te explicaré de qué trata, cómo se festeja y qué eventos se llevarán a cabo en este país.
No es común que estas fiestas se celebren en todo el territorio estadounidense, ya que se trata de una tradición latina. Sin embargo, hay ciertas áreas que sí las festejan, tales como Los Ángeles, Texas, California y Nueva York, regiones con mayor presencia de inmigrantes hispanohablantes.
¿Qué son Las Posadas y cómo se celebran?
La tradición tiene una duración de nueve días, que comprende desde el 16 hasta el 24 de diciembre, justo antes de la Nochebuena. En ese periodo de tiempo, las familias y comunidades latinas se reúnen para recordar el viaje de José y María, quienes buscaban el sitio adecuado para el nacimiento de Jesús.
En ciertas comunidades, tratan de simular esta caminata: dos voluntarios se visten como la Sagrada Familia y solicitan alojamiento en varias casas hasta llegar al hogar donde finalmente encontrarán la “posada”. Durante ese recorrido, una gran cantidad de personas siguen sus pasos, cantando villancicos y utilizando diálogo para “pedir posada”.
La celebración se realiza cada noche del periodo comprendido, permitiendo que las familias disfruten de dulces y alimentos típicos de la Navidad. Estos pueden incluir productos como buñuelos y tamales. Además, es una oportunidad perfecta para realizar donaciones a las comunidades más necesitadas.
Lista de parroquias que realizarán Posadas en EE.UU. este 2025
|Parroquia
|Dirección
|Fecha
|St. John the Baptist Catholic Church
|3883 Baldwin Park Blvd, Baldwin Park, CA 91706
|15 - 23 de diciembre (7:30 p.m., hora local)
|Calle Olvera
|10 Olvera St., Los Angeles
|16 - 23 de diciembre (6:30 p.m., hora local)
|St. Marcellinus Catholic Church
|2349 Strong Ave, Commerce, CA 90040
|16 - 23 de diciembre (6:30 p.m., hora local)
|Sacred Heart Catholic Church
|2210 Sichel Street, Los Angeles, CA 90031
|16 - 23 de diciembre
|City of Baldwin Park
|Morgan Park - 4100 Bladwin Park Blvd, Baldwin Park, CA 91706
|Viernes 19 de diciembre (8:00 p.m., hora local)
|Holy Trinity Episcopal Church
|128 N 3rd Ave, Covina, CA 91723-1913
|Sábado 20 de diciembre (6:00 p.m., hora local)
|Faith Lutheran Church
|7500 De Soto Ave., Canoga Park, CA 91303
|Sábado 20 de diciembre (5:00 a 8:00 p.m., hora local)
Las ciudades de EE.UU. con posadas muy conocidas
- Los Ángeles, California: Olvera Street es probablemente la posada pública más famosa de la ciudad y de EE.UU.
- San Antonio, Texas: esta ciudad también celebra posadas parroquiales y comunitarias, con fuerte participación de familias mexicano-americanas.
- Denver, Colorado: se organizan posadas comunitarias, recreaciones en espacios públicos y culturales.
- St. Louis, Misuri (St. Charles y área metropolitana): distintas parroquias y organizaciones católicas realizan posadas púbicas.
- Filadelfia, Pensilvania: se celebran posadas barriales muy eufóricas.
