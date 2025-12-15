Si bien la tradición de Las Posadas es originaria de México, ha logrado traspasar fronteras. En Estados Unidos, diversas comunidades celebran este evento cultural previo a la Navidad , integrando elementos de fe, música y gastronomía. Si eres un inmigrante y no estás familiarizado con esta festividad, presta atención a los siguientes párrafos, ya que te explicaré de qué trata, cómo se festeja y qué eventos se llevarán a cabo en este país.

No es común que estas fiestas se celebren en todo el territorio estadounidense, ya que se trata de una tradición latina. Sin embargo, hay ciertas áreas que sí las festejan, tales como Los Ángeles, Texas, California y Nueva York, regiones con mayor presencia de inmigrantes hispanohablantes.

Esta tradición tiene una duración de nueve días, que culmina el 24 de diciembre. (Foto: Getty)

¿Qué son Las Posadas y cómo se celebran?

La tradición tiene una duración de nueve días, que comprende desde el 16 hasta el 24 de diciembre, justo antes de la Nochebuena. En ese periodo de tiempo, las familias y comunidades latinas se reúnen para recordar el viaje de José y María, quienes buscaban el sitio adecuado para el nacimiento de Jesús.

En ciertas comunidades, tratan de simular esta caminata: dos voluntarios se visten como la Sagrada Familia y solicitan alojamiento en varias casas hasta llegar al hogar donde finalmente encontrarán la “posada”. Durante ese recorrido, una gran cantidad de personas siguen sus pasos, cantando villancicos y utilizando diálogo para “pedir posada”.

La celebración se realiza cada noche del periodo comprendido, permitiendo que las familias disfruten de dulces y alimentos típicos de la Navidad. Estos pueden incluir productos como buñuelos y tamales. Además, es una oportunidad perfecta para realizar donaciones a las comunidades más necesitadas.

Las Posadas es una tradición muy importante en México durante el mes de diciembre. (Foto: Reuters)

Lista de parroquias que realizarán Posadas en EE.UU. este 2025

Parroquia Dirección Fecha St. John the Baptist Catholic Church 3883 Baldwin Park Blvd, Baldwin Park, CA 91706 15 - 23 de diciembre (7:30 p.m., hora local) Calle Olvera 10 Olvera St., Los Angeles 16 - 23 de diciembre (6:30 p.m., hora local) St. Marcellinus Catholic Church 2349 Strong Ave, Commerce, CA 90040 16 - 23 de diciembre (6:30 p.m., hora local) Sacred Heart Catholic Church 2210 Sichel Street, Los Angeles, CA 90031 16 - 23 de diciembre City of Baldwin Park Morgan Park - 4100 Bladwin Park Blvd, Baldwin Park, CA 91706 Viernes 19 de diciembre (8:00 p.m., hora local) Holy Trinity Episcopal Church 128 N 3rd Ave, Covina, CA 91723-1913 Sábado 20 de diciembre (6:00 p.m., hora local) Faith Lutheran Church 7500 De Soto Ave., Canoga Park, CA 91303 Sábado 20 de diciembre (5:00 a 8:00 p.m., hora local)

Las ciudades de EE.UU. con posadas muy conocidas

Los Ángeles, California: Olvera Street es probablemente la posada pública más famosa de la ciudad y de EE.UU.

San Antonio, Texas: esta ciudad también celebra posadas parroquiales y comunitarias, con fuerte participación de familias mexicano-americanas.

esta ciudad también celebra posadas parroquiales y comunitarias, con fuerte participación de familias mexicano-americanas. Denver, Colorado: se organizan posadas comunitarias, recreaciones en espacios públicos y culturales.

se organizan posadas comunitarias, recreaciones en espacios públicos y culturales. St. Louis, Misuri (St. Charles y área metropolitana): distintas parroquias y organizaciones católicas realizan posadas púbicas.

distintas parroquias y organizaciones católicas realizan posadas púbicas. Filadelfia, Pensilvania: se celebran posadas barriales muy eufóricas.

