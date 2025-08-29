En estos últimos días, diversos inmigrantes que poseen o están tramitando su Green Card están siendo detenidos por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), generando temor entre los extranjeros legales. Un caso reciente es Ernesto Toledo, quien estuvo detenido en Kentucky pese a contar con la tarjeta de residencia permanente, pero fue liberado después de tres meses.
La pesadilla de este inmigrante inició el pasado 19 de junio, cuando fue intervenido por los agentes federales en el Aeropuerto Internacional O’Hare cuando regresaba del funeral de su hermana, realizado en Filipinas.
Ernesto tiene un estrecho lazo con Estados Unidos, pues vivió durante 20 años en Chicago. Se ha caracterizado por ser un hombre de negocios; además ha logrado formar su familia en este país.
Ante esto, quizás te estés preguntando por qué fue detenido. Según información de FOX 32 Chicago, el motivo de su arresto se debe a un delito que cometió hace más de una década.
Recibió maltratos
Ernesto también vivió la misma experiencia de otros inmigrantes que estuvieron recluidos en diversos centros de detención. Su propia familia asegura que él vivió “duras condiciones” mientras estuvo arrestado.
Cuando fue puesto bajo custodia, el ciudadano cinco días en una habitación helada en el centro de detención O’Hare y cuatros días en una instalación separada de ICE, sin presencia de alguna cama y con duchas rotas.
Pese a esta difícil vivencia que debió soportar durante tres meses, Ernesto Toledo finalmente pudo ser liberado. Ahora, podrá seguir creando recuerdos en compañía de sus familiares.
