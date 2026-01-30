Estados Unidos podría atravesar un nuevo cierre de gobierno si los republicanos y los demócratas del Senado no logran un acuerdo sobre el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), estancado tras la muerte del enfermero Alex Pretti a manos de agentes de migración en Minneapolis, el 24 de enero. Su fallecimiento ocurrió solo 17 días después de que Renée Nicole Good, madre de tres hijos, fuera abatida a tiros por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en esa misma ciudad de Minnesota. A raíz de estos acontecimientos, el ambiente político se ha tensado, pues si los legisladores no aprueban un paquete de gastos para todo el año o no extienden el financiamiento por un período más corto, varias agencias y actividades federales se verán obligadas a cerrar. ¿Desde cuándo se aplicaría la medida y qué se vería afectado en el país norteamericano? Te lo explicamos a continuación.

Antes, recordemos que el último cierre de gobierno en EE.UU. tuvo lugar entre el 1 de octubre y el 12 de noviembre de 2025. Duró 43 días y se convirtió en el cierre gubernamental más largo en la historia del país. Pero esa no fue la primera vez que la administración de Donald Trump pasó por esa situación, ya que en su primer mandato también hubo un government shutdown, que tuvo una duración de 35 días.

¿DESDE CUÁNDO EMPEZARÍA A APLICARSE UN EVENTUAL CIERRE DE GOBIERNO EN EE.UU.?

Si los republicanos no consiguen convencer a siete demócratas en el Senado para aprobar el financiamiento presupuestario, se bloqueará el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Lo único que solicitan para darle luz verde es que realicen reformas al DHS o que el paquete de gastos de este departamento se separe, demanda que requeriría otra votación en la Cámara. Esto ha sido rechazado por los republicanos del Senado, por lo su última esperanza está en las medidas que tome el presidente Trump. De no ser solucionado habría un nuevo cierre. Pero ¿cuándo exactamente?

Teniendo en cuenta que el financiamiento federal para varias agencias gubernamentales se agotará después del 30 de enero, el cierre parcial del gobierno en Estados Unidos comenzaría el 31 de enero. Esto obligaría al cierre de varias agencias y departamentos, aunque no de todos, ya que el Congreso aprobó una legislación que las financia completamente por el resto del año fiscal. Por ese motivo, se dice que es parcial.

Entre los que no resultarán perjudicados están los departamentos de Agricultura, Asuntos de Veteranos, Interior, Energía, Justicia y Comercio, publica CNN.

Agentes de la TSA trabajaron sin remuneración el primer día del cierre parcial del gobierno estadounidense, en el aeropuerto LAX de Los Ángeles, California, el 22 de diciembre de 2018 (Foto: Mark Ralston / AFP)

EL IMPACTO DEL CIERRE PARCIAL DE GOBIERNO EN EE.UU. EN LAS AGENCIAS Y DEPARTAMENTOS

Cada cierre de gobierno es distinto, pero normalmente permanecen abiertas aquellas que cumplen funciones donde la prioridad es la protección de vidas y propiedades; mientras que el resto de las agencias cierran hasta que el Congreso apruebe un paquete de financiamiento para el resto del año fiscal. Vale precisar que como el impacto de esta medida se conoce con anticipación, las agencias tienen planes de contingencia y destinan a un grupo de trabajadores para seguir cumpliendo sus funciones, aunque sin pago. Entonces, cómo afectará a la ciudadanía el cierre parcial.

Administración de Seguridad En El Transporte

La Asociación Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo indicó, en un comunicado el otoño pasado, que el personal de apoyo y los programas de apoyo vitales serían suspendidos en un cierre.

Los controladores de tráfico aéreo y otros trabajadores de seguridad de la aviación no cumplirán sus funciones a cabalidad, así un grupo deba quedarse a laborar sin pago.

Producto de ello, se generaría miles de retrasos y cancelaciones a nivel nacional.

Sistema Judicial de Washington

No emitirá certificados de matrimonio ni realizará ceremonias de bodas.

Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones

No emitiría nuevas pólizas. Como resultado, se obstaculizará el cierre de ventas de viviendas.

Servicio de Impuestos Internos (IRS)

Se originarían demoras en algunos trámites, sobre todo los relacionados a la temporada de declaraciones de impuestos.

Departamento de Educación

Suspensión temporal a la mayoría de su personal, aunque seguirá la entrega de becas Pell y préstamos estudiantiles federales.

Durante el cierre continuarían disponibles los fondos de subvenciones del Título I y la IDEA.

Departamento de Trabajo

También tiene un plan de contingencia para no perjudicar a los desempleados, quienes seguirán recibiendo sus beneficios por desempleo, aunque será hasta que las agencias estatales tengan fondos administrativos para procesarlos.

Departamento de Seguridad Nacional (DHS)

Continuarán las funciones de la mayoría de los empleados de Aduanas y Protección Fronteriza, así como los de Inmigración y Control de Aduanas, la Administración de Seguridad en el Transporte, el Servicio Secreto, Servicios de Ciudadanía e Inmigración y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.

Departamento de Defensa

Entre sus prioridades durante el cierre de gobierno están: la seguridad de la frontera sur, las operaciones en Medio Oriente, el sistema de defensa antimisiles Domo Dorado, entre otras.

Administración del Seguro Social (SSA)

Los pagos del Seguro Social no se interrumpirán, según el plan de contingencia de la SSA.

Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS)

Están garantizado los pagos de Medicare y Medicaid, de acuerdo con su plan de contingencia del otoño pasado.

USPS

La entrega del correo seguirá con total normalidad, ya que las oficinas postales permanecerán abiertas durante el cierre. ¿Por qué? Porque se financia de la venta de sus productos y servicios y no de los impuestos, precisó en un comunicado el Servicio Postal de EE.UU.

