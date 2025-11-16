El paso del río atmosférico en el sur de California ha tenido un impacto considerable en su clima. En estos últimos días, se están registrando lluvias constantes que ocasionarían distintos fenómenos naturales, tales como inundaciones y deslaves, provocando angustia entre sus ciudadanos.

Según datos de Univision Noticias, esta tormenta inusual ha puesto en alerta a más de 23 millones de personas que residen en áreas afectadas por los incendios que se registraron en enero del presente año. Es importante mencionarte la propagación de fuego en dicha época del año se debió a condiciones invernales anormales secas y fuertes vientos estacionales.

Esta situación ha conllevado que autoridades del mencionado estado tomen cartas en el asunto a fin de aminorar las consecuencias de este fenómeno climático. De acuerdo al jefe del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, Jamie Moore, tendría un impacto de consideración.

Las constantes lluvias serían un grave peligro para los conductores debido al asfalto mojado. (Imagen referencial: Freepik)

“Hay chances que, con la lluvia, todo el lodo va a empezar a mover y hay peligro que afectará a los edificios, paredes y también a las carreteras”, fueron las palabras del recién nombrado jefe de bomberos del mencionado estado.

Por ahora, han incrementado el personal especializado y los recursos necesarios para contrarrestar este tipo de condiciones climáticas; además, se han emitido órdenes de evacuación. Un claro ejemplo es Altadena, lugar que instalaron barreras a lo largo de las calles para prevenir posibles movimientos masivos de rocas, tierra o escombros.

Las autoridades recomiendan quedarse en casa con el propósito de protegerse de las lluvias. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Un hito climático en Los Ángeles

Una de las ciudades de California que está siendo afectada por estas fuertes lluvias es Los Ángeles. Esto se puede evidenciar en un reciente dato otorgado por el diario Los Ángeles Times, al revelar que, si continúa el agua pluvial, se registraría el noviembre más lluvioso desde 1985.

Si bien se estima que la tormenta persistirá hasta la jornada de este domingo, hay probabilidades de que otra se haga presente a principios de la próxima semana, aunque será de una menor magnitud.