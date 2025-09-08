Muchas personas participan en el Powerball porque tienen la esperanza de convertirse en millonarias. El tema aquí es que hay quienes, a pesar de haber ganado un premio mayor en dicho juego de lotería, no van a reclamarlo por distintos motivos. ¿En ese caso qué sucede con el dinero que les corresponde y nunca recibieron? Si te interesa saberlo, esta nota es para ti.

Antes de ir de lleno al asunto, te comento que en el Powerball cada ticket cuesta $2 por jugada. Una vez que adquieras uno, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas, y luego escoger entre el 1 y el 26 para el Powerball. Dependiendo de la cantidad de números que aciertes, podrás recibir un premio. Sí, así funciona.

¿Dónde se deben reclamar los premios del Powerball?

Si te tocó ganar, ten en cuenta que, según la página oficial del juego de lotería, “los premios deben reclamarse en la jurisdicción donde se compró el boleto ganador. Por lo general, los jugadores pueden reclamar un premio de hasta $600 en cualquier vendedor de lotería autorizado de la jurisdicción donde compraron el boleto. Los premios superiores a $600 pueden reclamarse en algunas oficinas de lotería, dependiendo del importe, y también en la sede central de la lotería”.

Las horas límite de venta de los boletos del Powerball varían según la jurisdicción de venta. (Foto: Spencer Platt / Getty Images) / Spencer Platt

Además, es importante saber que las fechas de caducidad de los boletos suelen variar entre 90 días y un año. Todo dependerá de la jurisdicción de venta. ¿Dónde puedes conocer la fecha de caducidad? Pues esta suele aparecer en el reverso del ticket. Si en caso no está ahí, puedes hacerle la consulta a la lotería donde adquiriste el billete.

Si no reclamas tu premio del Powerball, esto es lo que sucede

Ahora, con respecto a qué sucede con los premios no reclamados, pues te digo que el propio Powerball indica que esos premios “son conservados por la jurisdicción de la lotería. Si un Gran Premio no es reclamado, el dinero debe ser devuelto a todas las loterías en proporción a sus ventas para el sorteo. Las loterías entonces distribuyen el dinero, basándose en las leyes de su propia jurisdicción, a otros juegos de lotería o al fondo general de su jurisdicción, o de otra manera según lo requiera la ley”.

No es necesario ser ciudadano o residente estadounidense para jugar al Powerball. (Foto: Tayfun Coskun / Anadolu vía Getty Images) / Anadolu

Para que el juego de lotería esté dispuesto a brindar esa información es porque ya ha tenido que aclarar la situación en más de una ocasión. Si te preguntas cuál fue el último gran premio del Powerball que no se reclamó, pues hay que ir hasta diciembre de 2024, cuando, según Semana, una persona ganó el sorteo que acumulaba $1.400 millones y nunca fue por su premio. “Aquella victoria cayó en la ciudad de Sacramento, en el estado de California. Para ese entonces, la administración estatal anunció que el dinero sería destinado para las escuelas públicas”, informó el medio en cuestión.

El próximo sorteo del Powerball

Por otro lado, te informo que los sorteos del Powerball se realizan todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. hora del este en el estudio de sorteos de la Lotería de la Florida en Tallahasee. Hoy, 8 de septiembre, hay un nuevo sorteo. Para esta fecha, hay un gran premio estimado de $20 millones, con la opción en efectivo de $9.2 millones.

