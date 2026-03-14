El aumento en el precio de la gasolina está generando malestar y preocupación en las familias que residen en Texas , pues suele afectar el presupuesto de quienes dependen de su vehículo para trasladarse a su centro laboral u otro tipo de viaje. Ante esta incertidumbre, es importante que sepas qué factores están impulsando a este incremento y, sobre todo, cómo localizar las estaciones que ofrecen precios relativamente bajos cerca de ti; por esa razón, te invito a leer la siguiente nota.

De acuerdo a la información otorgada por Telemundo Houston , el incremento de los precios de la gasolina se relacionan a la guerra que mantiene Estados Unidos con Irán, pero también existe otro motivo: la llegada de la temporada de la primavera.

El cambio estacional obliga a las refinerías a producir gasolina de mezcla de verano, una variante que incluye componentes adicionales más caros con el propósito de reducir la evaporación del producto ante el calor de la temporada.

En un último reporte otorgado por la Asociación Americana de Automovilistas (AAA, por sus siglas en inglés), el pasado viernes 13 de marzo el precio del barril de crudo Brent alcanzó los $91.28, mientras que el crudo estadounidense se situó en $89.21.

La temporada de primavera también es un factor que incrementa los costos de gasolina. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cuánto cuesta la gasolina en Texas hoy

El costo promedio del galón de gasolina en Texas se sitúa actualmente en $3.28. Para la AAA, este valor representa un aumento acumulado de 35 centavos por cada galón del combustible.

Eso sí, en caso no residas en Texas, pero quieres saber los precios por galón de combustible en el condado o estado que resides, la agencia cuenta con un mapa interactivo que te detalla los costos actuales.

Ciertas gasolineras de Texas aún mantienen precios accesibles para adquirir este combustible. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Dónde encontrar gasolina más barata en Texas

Si tienes como propósito optimizar el gasto en combustible, el portal Gas Buddy te permite consultar los precios vigentes en las gasolineras cercanas a tu hogar; solo tienes que ingresar tu código postal. De esa manera, podrás identificar las opciones más económicas en el área de Texas que resides.

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