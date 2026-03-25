En California, hablar del precio de la gasolina se ha vuelto casi tan cotidiano como comentar el tráfico en la 405 o el calor en el Valle de San Fernando. En los últimos días, llenar el tanque se ha convertido en un golpe fuerte al bolsillo para millones de conductores, desde quienes manejan diario entre el Inland Empire y Los Ángeles hasta los que viven en el norte del estado y dependen del auto para todo. Si uno revisa los últimos datos, queda claro que el aumento no es solo una sensación: estamos en un contexto internacional marcado por tensiones energéticas, un mercado volátil y, en el caso de California, una serie de factores locales que hacen que cada subida se sienta todavía más. No es casualidad que cada vez más familias hispanas estén revisando aplicaciones de precios, cruzando la frontera de condado o ajustando sus rutas para ahorrar unos cuantos centavos por galón.

Para que te hagas una idea del impacto, el promedio estatal ya se mueve muy por encima del promedio nacional en Estados Unidos. Mientras el país ronda los US$3,97 por galón, en California la cifra supera los US$5,80. Y aunque esto no es nuevo —el estado históricamente tiene precios más altos por impuestos y regulaciones ambientales—, lo que está ocurriendo ahora sí llama la atención por la velocidad del aumento.

El precio de la gasolina en California ya empezó a notar un incremento en su precio (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity)

UN REPUNTE QUE NO DA TREGUA

Si miramos de cerca lo que está pasando en el Condado de Los Ángeles, la situación es bastante clara. El precio promedio del galón llegó a US$5,93, su nivel más alto desde octubre de 2023, según la AAA.

Lo más preocupante es la tendencia: el precio ha subido en 33 de los últimos 34 días, con incrementos que superan el dólar en comparación con hace apenas un mes. Es decir, no se trata de un pico aislado, sino de una escalada sostenida que ya se nota en el día a día: repartidores que hacen más cuentas antes de aceptar rutas largas, familias que piensan dos veces antes de manejar hasta la playa el fin de semana o trabajadores que viven lejos de su empleo porque la renta en la ciudad es muy cara.

LOS 4 CONDADOS DONDE LA GASOLINA SUPERA LOS US$6

Ahora sí, vamos al punto clave del titular. Hay cuatro condados donde el precio promedio del galón ya supera la barrera psicológica de los 6 dólares, algo que no se veía con frecuencia desde 2022.

Estos son los condados más afectados:

Condado de Inyo: US$6,565 (el más alto del estado)

Condado de Humboldt: US$6,067

Condado de Marin: US$6,024

Condado de Sonoma: US$6,001

Como puedes ver, no es solo una zona específica: el fenómeno está repartido entre el norte y zonas más rurales del estado, donde los costos logísticos también influyen bastante. En muchos de estos lugares no hay tantas opciones de transporte público como en el área de la Bahía o en algunas partes del sur de California, así que el auto no es un lujo, es una necesidad diaria.

Así van los promedios de los precios de la gasolina en los distintos condados de California (Foto: AAA)

COMPARACIÓN RÁPIDA: CALIFORNIA VS. EE. UU.

Ubicación Precio promedio por galón Estados Unidos US$3,977 California US$5,822 Condados más caros Más de US$6,00

La diferencia es evidente. En algunos casos, los conductores en California están pagando casi el doble que en otras partes del país. Para muchas familias hispanas que ya sienten la presión de la renta, la comida y los servicios, cada subida en la bomba se traduce en recortes en otras áreas del presupuesto.

¿POR QUÉ CALIFORNIA SIEMPRE PAGA MÁS?

Esto es algo que suele generar dudas, especialmente entre quienes han vivido en otros estados como Texas, Nevada o Arizona y notan el cambio apenas cruzan la frontera estatal. La explicación tiene varias capas:

Impuestos estatales más altos

Regulaciones ambientales estrictas

Mezclas especiales de combustible

Costos de distribución más elevados

Menor número de refinerías en comparación con la demanda

Todo esto hace que, incluso en momentos de estabilidad, el precio sea mayor que en el resto del país. Y cuando hay problemas de suministro, mantenimientos en refinerías o tensiones internacionales, California suele resentir los aumentos más rápido y con más fuerza.

Un ejemplo claro: mientras en otros estados es común ver precios muy por debajo de los US$4, en muchas zonas de California —desde el área de Los Ángeles hasta el Área de la Bahía y algunos puntos del Valle Central— es raro encontrar estaciones que no superen los 5 dólares por galón.

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA GASTAR MENOS GASOLINA

Con este panorama, ahorrar combustible deja de ser opcional. Aquí te dejo algunas recomendaciones clave basadas en la AAA, pensadas para el día a día de quienes manejan en California, ya sea en Freeways como la 5, la 101, la 99 o la 405.

Hábitos de conducción:

Mantener una velocidad constante ayuda a reducir el consumo.

Evitar aceleraciones bruscas, especialmente al salir de semáforos o rampas de acceso.

Usar control de crucero en carretera cuando sea seguro hacerlo.

Mantenimiento del vehículo:

Revisar la presión de los neumáticos (idealmente cerca de 30 PSI o lo indicado por el fabricante).

Hacer cambios de aceite y filtros en los intervalos recomendados.

Evitar peso innecesario en el techo del auto o en la cajuela.

Pequeños cambios que suman:

Apagar el motor si estás detenido más de 60 segundos, por ejemplo, mientras esperas fuera de la escuela.

Reducir el uso del aire acondicionado cuando sea posible, sobre todo a bajas velocidades.

Agrupar recados en un solo viaje y planear rutas para evitar atascos largos en horas pico.

Un ejemplo simple: si una persona que vive en el Este de Los Ángeles y trabaja en el Westside reduce solo un 10% sus trayectos semanales, puede terminar ahorrando varios galones al mes, lo que se nota cuando el precio por galón está cerca o por encima de los US$6.

UN REFLEJO DE UN MERCADO PRESIONADO

Al final del día, lo que estamos viendo en California es un reflejo de un mercado energético presionado y de factores locales que amplifican el problema. El impacto se siente tanto en grandes áreas urbanas como Los Ángeles, San Diego, San José o Fresno, como en comunidades más pequeñas del norte y del interior donde muchos hispanos trabajan en construcción, agricultura, servicios y delivery.

Y aunque los precios pueden fluctuar, todo apunta a que, por ahora, llenar el tanque seguirá siendo una de las preocupaciones principales para millones de conductores en el estado. Mientras no haya cambios estructurales en el mercado de combustibles, los californianos —en especial la comunidad latina, que depende mucho del auto para ir al trabajo, llevar a los niños a la escuela o visitar a la familia— tendrán que seguir buscando maneras de ajustar su presupuesto y estirar cada galón lo más posible.

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