Los precios del combustible vuelven a estar bajo presión y esta vez el detonante no es menor. Apenas unos días después del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán, el costo de la gasolina comenzó a subir con fuerza en todo el país. Según datos de la AAA, el promedio nacional aumentó 11 centavos por galón de la noche a la mañana. Este miércoles 4 de marzo, el promedio en Estados Unidos se ubicó en $3.19 por galón, mientras que el precio de la gasolina en Nueva York se mantuvo mayoritariamente por debajo de esa cifra, con un promedio estatal de $3.10. Aun así, el alza es evidente y genera inquietud entre los conductores.

La portavoz de AAA, Jana Tidwell, señaló que los precios no habían subido tan rápido desde la invasión de Rusia a Ucrania hace cuatro años, lo que da una idea de la magnitud del movimiento actual en el mercado.

Precio de la gasolina en Nueva York hoy (4 de marzo)

Promedio estatal:

$3.10 por galón

Subió 6 centavos durante la noche

Aumentó 10 centavos en la última semana

Condados con precios entre $3.47 y $3.20

St. Lawrence

Franklin

Essex

Lewis

Hamilton

Oneida

Fulton

Otsego

Delaware

Westchester

Rockland

Orleans

Chautauqua

Condados con precios entre $3.20 y $3.13

Jefferson

Herkimer

Clinton

Warren

Wayne

Wyoming

Allegany

Tompkins

Schoharie

New York

Queens

Bronx

Richmond

Condados con precios entre $3.12 y $3.10

Niagara

Erie

Cattaraugus

Livingston

Ontario

Yates

Chenango

Montgomery

Albany

Rensselaer

Greene

Columbia

Si tu condado no aparece en la lista anterior, significa que está por debajo del promedio estatal de hoy 4 de marzo.

Cómo revisar el precio de la gasolina en Nueva York en tiempo real

Los conductores pueden consultar el precio actualizado del galón directamente en el portal oficial de AAA para el estado de Nueva York, donde se muestran datos por condado y área metropolitana en tiempo real:

👉 https://gasprices.aaa.com/?state=NY#state-metro

Allí podrás ver variaciones diarias, promedios semanales y comparaciones regionales.

¿Qué está provocando el aumento de los precios?

Los expertos advierten que los precios del petróleo crudo y del gas comenzaron a subir poco después de que Estados Unidos e Israel realizaran ataques conjuntos con misiles contra Irán.

Según la AAA, aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo pasa por el Estrecho de Ormuz, una vía estratégica que limita con Irán y conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el Mar Arábigo.

Aunque no existe un bloqueo físico en el estrecho, muchos petroleros han dejado de utilizar esta ruta ante amenazas, lo que ejerce presión sobre otras regiones productoras y empuja los precios al alza.

El precio del petróleo crudo, que se utiliza para fabricar gasolina, superó los 70 dólares por barril esta semana, según AAA.

¿Cuánto tiempo durará el aumento?

La gran pregunta es cuánto tiempo seguirán sintiendo los conductores este impacto en el bolsillo. Los expertos coinciden en que es difícil predecirlo, pero la interrupción en los envíos mundiales sugiere que el alza podría mantenerse.

“Esto no se solucionará en la próxima semana o en 10 días”, advirtió Galgano.

Por ahora, revisar el precio de la gasolina en Nueva York en tiempo real y comparar estaciones puede marcar la diferencia al momento de llenar el tanque.

