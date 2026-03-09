En el día a día, muchos hispanos en Estados Unidos dependen de su auto para trabajar y moverse por la ciudad y hoy sienten el golpe del aumento del precio de la gasolina en Estados Unidos. Tras el estallido del conflicto en Medio Oriente, el mercado energético experimenta una volatilidad de los precios sin precedentes para este mes de marzo y, según reportan desde N+ Univision, en una sola jornada el barril de petróleo alcanzó picos de 120 dólares para luego caer rápidamente por debajo de los 100 dólares. Además, según datos recientes de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), el promedio nacional ya supera los 3 dólares por galón en muchas zonas del país y ha aumentado más de 10 centavos en pocos días en algunos estados. Ante este panorama, es importante tener en cuenta las recomendaciones oficiales para ahorrar combustible y no dejar de usar el auto.

¿Qué está pasando con la gasolina en Estados Unidos?

De acuerdo con cifras citadas por medios nacionales a partir de datos de AAA, el precio promedio de la gasolina regular ronda los 3.40–3.45 dólares por galón y ha subido alrededor de 14% en solo una semana en Estados Unidos. Factores como tensiones geopolíticas y el encarecimiento del petróleo, porque varios países productores de la región han reducido su producción, están empujando al alza los costos en las gasolineras de todo el país. En este escenario, el aumento del combustible, sumado a la inflación subyacente, está elevando el costo de vida y afectando los presupuestos de los hogares.

Precio de la gasolina hoy

Según la AAA, el precio promedio nacional del galón de gasolina regular subió este lunes 09 de marzo hasta 3,48 dólares, frente a los 2,997 dólares de hace una semana, lo que representa un aumento aproximado de casi un 16 % en sólo siete días.

Desde N+ Univision destacan que el crudo Brent, referencia internacional, llegó a cotizar cerca de 119,50 dólares por barril durante la jornada antes de moderarse hacia los 106 dólares. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, también superó brevemente los 119 dólares antes de retroceder hacia los 103 dólares.

Estos precios presionan directamente el bolsillo de millones de conductores hispanos que dependen del auto para trabajar y movilizar a sus familias. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Precios de gasolina en estados con más latinos

En marzo de 2026, los estados con más población latina están pagando precios de gasolina por encima o muy cerca del promedio nacional, con California a la cabeza por encima de la barrera de 5 dólares, seguida de Florida (subió de aproximadamente 2.88 a 3.49 dólares en una semana, un incremento de alrededor de 61 centavos) y luego Texas (el promedio de gasolina regular se sitúa alrededor de 3.13 dólares por galón al 9 de marzo). Estos niveles presionan directamente el bolsillo de millones de conductores hispanos que dependen del auto para trabajar y movilizar a sus familias.

Mientras la gasolina sube, puedes usar pequeños hábitos al volante para reducir el impacto en tu bolsillo (Crédito: Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini)

Consejos básicos para gastar menos gasolina en EE.UU.

La AAA recomienda adoptar hábitos de manejo inteligente para mejorar el rendimiento de cada tanque de combustible. Aquí algunas recomendaciones:

Evitar acelerar y frenar de manera brusca, ya que una conducción agresiva puede reducir significativamente el rendimiento por galón.

Planificar los recorridos y combinar mandados en un solo viaje para evitar trayectos cortos repetidos, que consumen más combustible cuando el motor aún está frío.

Limitar el uso del aire acondicionado y aprovechar cuando sea posible bajar las ventanas, especialmente a velocidades moderadas.

Mantener una velocidad constante y respetar los límites de velocidad ayuda a que el motor trabaje de forma más eficiente y use menos gasolina.

Desde el Departamento de Energía de EE. UU. también aconsejan mantener los neumáticos con la presión recomendada por el fabricante ya que puede mejorar el rendimiento de la gasolina hasta en un 3% o más.

La AAA aconseja además hacer los cambios de aceite a tiempo y usar el tipo de aceite recomendado, porque un motor bien mantenido quema el combustible de manera más eficiente.

Quitar portaequipajes, portabicicletas o cargas innecesarias en el techo o la cajuela también ayuda, ya que el peso extra y la resistencia al viento aumentan el consumo.

