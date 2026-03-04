El incremento del precio de la gasolina, impulsado sobre todo por la guerra con Irán que ha encarecido el petróleo, mantiene preocupados a todos en Estados Unidos, en especial a los transportistas y a quienes tienen vehículos particulares, ya que el costo del combustible empezó a elevarse en medio de una fase de alza estacional. Este escenario complica aún más el presupuesto de millones de familias y negocios, que dependen del auto para trabajar, estudiar o trasladarse a diario. Y es que el hecho de que haya subido más de 10 centavos en solo 24 horas genera alarma, porque muchos temen que sea el inicio de una escalada más prolongada de precios. Por esa razón, te contamos cuáles son los estados que han sentido más el aumento.

Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo en GasBuddy, señaló que el reciente incremento de 12 centavos en el precio de la gasolina es el más alto en un solo día desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia hace cuatro años, cuando el promedio nacional se mantuvo por encima de los 4 dólares por galón durante cerca de cinco meses y llegó incluso a superar brevemente los 5 dólares; sin embargo, aseguró – en un mensaje publicado en X – que, por ahora, no espera que el precio promedio nacional de la gasolina alcance nuevamente ese costo.

El precio de la gasolina en Nueva York subió esta semana y preocupa a miles de conductores. | Crédito: Frederic J. BROWN / AFP

LOS ESTADOS DONDE SUBIÓ MÁS EL PRECIO DE LA GASOLINA

Del lunes 2 marzo al martes 3, el precio promedio del galón de gasolina aumentó en promedio 10 centavos en casi 30 estados de EE.UU., aunque en tres estados subió más de 20 centavos, reveló un análisis de Nexstar de los datos de la AAA, publica el sitio web KTLA 5.

Por tanto, los estados donde subió más este combustible fueron:

Ohio: subió 23 centavos a US$3.004

subió 23 centavos a US$3.004 Georgia: subió 22 centavos a US$3.010

subió 22 centavos a US$3.010 Indiana: subió 20 centavos a US$2.999

subió 20 centavos a US$2.999 Florida: subió 19 centavos a US$3.068

subió 19 centavos a US$3.068 Iowa: subió 18 centavos a US$2.809

Según la AAA, Washington registró el menor aumento diario de precios, con solo un centavo, hasta US$4.381; mientras que California, el precio promedio de un galón de gasolina regular es el más alto con $4.674, menciona el mismo medio.

¿Y CÓMO ES EL PRECIO SEMANAL?

En varios estados, el incremento semanal en el precio de la gasolina ha sido mucho más pronunciado. En el primer lugar se ubica Wisconsin, donde, de acuerdo con cifras de la AAA, el promedio de la gasolina regular aumentó cerca de 33 centavos frente a la semana anterior y llegó a US$2.863 dólares por galón el martes 3 de marzo. Vale mencionar que este estado forma parte de un grupo de 15 en los que el precio medio por galón se ha incrementado al menos 20 centavos de una semana a otra.

Por ahora, no hay certeza sobre cuándo comenzarán a bajar nuevamente los precios. La intensificación de la guerra en Irán ha frenado el paso de petroleros terrestres por el Estrecho de Ormuz, un corredor clave para el flujo de energía a nivel global. Y es que este estrecho, que es la salida del Golfo Pérsico y limita al norte con Irán, concentra el tránsito de cerca de una quinta parte del petróleo que se comercializa en el mundo. Aunque existen algunos oleoductos en Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos que permiten rodear el estrecho, la Administración de Información Energética de Estados Unidos advierte que la mayoría del volumen que cruza esa ruta no cuenta con alternativas para salir de la región.

Haz clic aquí para ver el mapa interactivo donde se muestra cuánto subió el costo de un galón desde el lunes en cada estado y cómo se compara el precio actual con el de la misma fecha de la semana pasada, según los registros de la AAA.

Mapa interactivo para ver cuánto subió el costo de un galón desde el lunes en cada estado y cómo se compara el precio actual (Foto: AAA)

