Los precios del Mundial 2026 no son fijos: dependen de la fase (grupos, octavos, semifinal, final) , la categoría del asiento, el estadio y el sistema de precios dinámicos que aplica la FIFA. Además, se han introducido nuevas categorías “grada básica” para bajar el costo de algunos boletos y categorías “Front Row” o “Front Category” aún más exclusivas y caras en partidos de alta demanda.

La referencia más sólida son los comunicados de la propia FIFA y las tablas que medios especializados han reconstruido a partir de esos datos, incluyendo rangos mínimos y máximos por fase. Sobre esa base, a continuación verás una guía clara, por fase, para entender cuánto puedes esperar pagar como aficionado.

La FIFA ha estructurado la venta en varias fases que se extienden desde septiembre de 2025 hasta el 19 de julio de 2026, día de la final. (Foto: Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini) / Jairo Rúa

Fase de grupos: el tramo “más accesible”

En la primera fase del torneo, la FIFA fijó un precio inicial de 60 USD para las entradas más baratas de fase de grupos , dentro de su nueva categoría de “grada básica”. Este precio está pensado para aficionados de las selecciones y se distribuye muchas veces a través de las federaciones nacionales y programas específicos.

Para el público general, varias fuentes coinciden en que los boletos de fase de grupos se mueven en un rango aproximado de 120 a 265 USD en categorías estándar, aumentando conforme mejora la zona del estadio. La prensa deportiva y financiera también menciona que, en algunas sedes, los tickets más económicos de grupos arrancan alrededor de 80–100 USD cuando ya se aplican ajustes por demanda.

Octavos y cuartos: el salto en el precio medio

A partir de octavos de final, el precio sube de forma notable porque entran en juego cruces directos y eliminación. Medios que han analizado las tablas de FIFA señalan que, para octavos, los boletos más baratos rondan los 200 USD, mientras que las categorías medias y altas pueden ir hasta unos 600 USD o más según ubicación.

En cuartos de final, los rangos se amplían todavía más: se habla de entradas entre 342 y 1.400 USD, con el valor mínimo asociado a categorías bajas y el máximo vinculado a asientos de primera línea en estadios muy demandados. Algunas federaciones han publicado listas internas en las que los aficionados que siguen a su selección durante todo el torneo pueden llegar a gastar más de 7.000 USD si compran boleto para cada partido desde grupos hasta la final.

Semifinales: partidos de élite, precios de élite

Las semifinales reúnen a las mejores selecciones y suelen jugarse en sedes icónicas, lo que se refleja de inmediato en el precio. Datos recopilados por medios económicos indican que el precio mínimo se mantiene alrededor de 342 USD, pero para ubicaciones destacadas puede trepar hasta cerca de 2.672 USD .

Si se cruzan estos rangos con las nuevas categorías “Front Row” creadas por FIFA, los boletos más exclusivos de semifinales pueden superar incluso las categorías 1 tradicionales, abriendo una franja “ultra premium” para quienes quieren primera fila o experiencias muy cercanas al campo. Esa lógica de escalada hace que, a nivel práctico, ver una semifinal en un buen asiento pueda exigir varios miles de dólares por persona.

Final del Mundial 2026: el techo histórico de precios

La final es el partido con los precios más altos de todo el Mundial 2026 y, según medios locales, marcará un récord histórico. Algunas fuentes que citan datos de la primera venta pública hablan de boletos de categoría 1 que pueden rozar los 10.990 USD , configurando el valor más elevado jamás visto para un encuentro de fútbol.

Sin embargo, tras críticas y fuerte presión mediática, la FIFA anunció la posibilidad de que ciertos aficionados consigan entradas para la final desde 60 USD en cupos muy específicos vinculados a “grada básica” o programas de federaciones, con unidades obviamente limitadas . Guías financieras como Wise también mencionan que, para el público en general, las entradas más exclusivas para la final pueden ubicarse alrededor de 6.730 USD, mientras que los boletos de categorías inferiores rondan algunos cientos o pocos miles de dólares.

Rangos típicos por fase (USD)

Síntesis aproximada de rangos habituales por fase usando referencias de FIFA y medios que citan precios oficiales:

Fase del torneo Rango mínimo típico (categorías bajas / grada básica) Rango alto típico (categorías altas / premium) Fase de grupos 60–120 USD 200–450 USD o más Octavos de final 200 USD aprox. Hasta 600 USD o más Cuartos de final 342 USD aprox. Hasta 1.400 USD aprox. Semifinales 342–400 USD aprox. Hasta 2.672 USD aprox. Final Cupos especiales desde 60 USD (muy limitados) Entre 6.700 y casi 11.000 USD en categorías top

Cómo influye la sede: ejemplos en México y Estados Unidos

Las guías para aficionados en México muestran que, una vez convertidos a pesos y considerando precios dinámicos, algunos partidos de fase de grupos pueden costar decenas de miles de pesos por persona en determinadas zonas del estadio. Por ejemplo, hay referencias de entradas iniciales en el Estadio Azteca, Akron o BBVA por encima de los 34.000–73.000 MXN para ciertos partidos de grupos, al considerar categorías medias y altas.

En Estados Unidos, la misma fuente recoge ejemplos donde partidos de fase de grupos ya se ofrecen en rangos que van desde aproximadamente 1.575 hasta casi 2.858 USD según la sede (Houston, Seattle, Boston, Los Ángeles, etc.). Esto refleja que, más allá de la fase, ver el Mundial en estadios de gran demanda en EE. UU. puede situar incluso los partidos “tempranos” en un nivel de precio muy elevado.

Cómo usar estos rangos para planificar tu viaje

Con esta foto por fase, puedes empezar a aterrizar un presupuesto realista según tu perfil de aficionado. Si tu prioridad es “ir como sea”, enfocarte en fase de grupos y categorías más bajas (incluida grada básica cuando sea posible) es la estrategia más razonable en costo. Si en cambio tu sueño es una semifinal o la final, conviene asumir de entrada rangos de varios cientos a varios miles de dólares por boleto, dependiendo de la categoría que elijas.