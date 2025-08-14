El quetzal guatemalteco (GTQ) abrió este jueves, 14 de agosto de 2025, con una cotización oficial de Q.7.66325 por dólar estadounidense (USD), de acuerdo con el reporte del Banco de Guatemala (Banguat). Esto significa que el tipo de cambio bajó levemente hoy respecto al día anterior (Q7.66599), con una reducción de 0.0357%, lo cual refleja una pequeña apreciación de la moneda guatemalteca frente al billete verde.

El tipo de cambio de referencia difundido por la autoridad monetaria responde al principal parámetro para bancos y casas de cambio a la hora de ajustar sus propias tasas de compra y venta de dólares, incorporando márgenes según sus propias políticas internas.

La variación de la jornada refleja la dinámica habitual del mercado cambiario guatemalteco y la influencia de factores regionales e internacionales sobre el valor quetzal.

¿Cómo está el dólar en Guatemala este 14 de agosto, según los bancos?

A continuación, te presento la cotización actual disponible de compra y venta del dólar estadounidense (USD) frente al quetzal guatemalteco (GTQ) en los bancos más relevantes de Guatemala.

Cabe mencionar que el tipo de cambio puede variar si la venta o compra se realiza en línea, según el banco donde realizas la solicitud.

Bancos Compra (Q por USD) Venta (USD por Q) Banco de Guatemala (Banguat) Q7.66325 Q7.66325 Banco Industrial Q7.45 Q7.83 Banrural Q7.56 Q7.82 G&T Continental Q7.46 Q7.82 BAC Credomatic Q7.47 Q7.87 Bam Agromercantil Q7.45 Q7.83 BANTRAB Q7.83 Q7.52

¿Cómo enviar dólares desde Estados Unidos a Guatemala?

Las personas que desean hacer transferencia de dinero en dólares desde los Estados Unidos a Guatemala cuenta con diversas opciones para realizarlo. Sin embargo, deben tomar en cuenta los plazos de entrega y la comodidad de cada proceso para que no afecte en sus negocios o necesidades personales.

Transferencias a bancos internacionales

Transferencias en línea como PayPal y Wise

Transferencias peer-to-peer

Envío de cheques

Instituciones financiaras como Western Unión y MoneyGram