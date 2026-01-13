Planificar las compras de la semana ya no es una tarea simple, y no porque te cueste elaborar la lista de las comidas de cada día, sino por la preocupación de cuánto gastarás en el supermercado. Y es que con la inflación de los últimos meses en Estados Unidos, muchas personas y familias no saben cómo estirar su dinero, lo que ha generado más de un dolor de cabeza, en especial para las amas de casa. Aunque la inflación anual se mantuvo estable en diciembre de 2025, con una tasa del 2.7%, los precios de los comestibles siguieron aumentando, informó el Departamento de Trabajo el 13 de enero. Por esta razón, te contamos qué alimentos son los que más les cuestan a los consumidores.

Vale precisar que de acuerdo con el último informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC), diciembre superó los últimos aumentos mensuales del costo de la comida llegando a un 0.7%, superando a agosto (0.6%). Una encuesta de Swiftly precisó que el 68% de los compradores afirmó tener dificultades para pagar sus compras de comestibles. “La asequibilidad es un gran desafío. Los compradores tienen dificultades con la inflación. Para obtener la misma cantidad de comida o calorías, tienen que gastar más (…)”, señaló Sean Turner, cofundador y director de tecnología de Swiftly, a USA Today.

Los comestibles que más están golpeando a las familias en EE.UU. (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

LOS ALIMENTOS QUE MÁS LES CUESTAN A LOS CONSUMIDORES

A continuación, los alimentos que les cuesta más a los consumidores, a pesar de que la inflación anual se mantuvo estable en diciembre pasado. “Washington se alegrará de la victoria si el IPC se mantiene estable, pero eso solo significa que los precios dejaron de subir vertiginosamente. Nunca bajaron… y las familias lo sienten cada vez que salen de casa”, señaló Turner.

En diciembre:

Lácteos y productos afines: aumentaron 0.9%

aumentaron 0.9% Cereales y productos de panadería: aumentaron 0.6%

aumentaron 0.6% Frutas y verduras: aumentaron 0.5%

aumentaron 0.5% Bebidas no alcohólicas: aumentaron 0.4%

aumentaron 0.4% Huevos: su precio cayó 8.2%

En los últimos doce meses

Carnes, aves, pescado y huevos: el precio aumentó 3.9%

el precio aumentó 3.9% Bebidas no alcohólicas: el precio aumentó 5.1%

el precio aumentó 5.1% Frutas y verduras: el precio aumentó un 0.5%

el precio aumentó un 0.5% Cereales y productos de panadería: el precio aumentó 1.5%

el precio aumentó 1.5% Lácteos y productos afines: el precio disminuyó 0.9%.

El precios de varios alimentos genera preocupación en las familias estadounidenses (Foto: zirconicusso / Freepik)

¿CUÁNTO CUESTA COMER FUERA DE CASA?

Comer fuera también se encareció, toda vez que el índice de precios en este rubro subió un 0.7% en diciembre de 2025. Respecto a los últimos 12 meses, subió un 4.1%.

“El informe del IPC de diciembre refuerza que la presión sobre los precios está aumentando en las categorías clave de productos de consumo que más importan a los consumidores”, indicó Rob Holston, líder de productos de consumo globales y para las Américas de EY, en otra nota del 13 de enero, publica USA Today.

Es preciso mencionar que EY es una firma global de servicios profesionales que ofrece principalmente auditoría, consultoría, asesoría financiera, impuestos y servicios de estrategia y transacciones a empresas y organizaciones en más de 150 países.

