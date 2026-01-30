La tormenta invernal que soporta Estados Unidos, además de paralizar carreteras y originar cortes en el suministro de energía eléctrica, ha provocado también un aumento en el precio del diésel y la gasolina. Este escenario complica aún más la situación para conductores, transportistas y negocios que dependen del abastecimiento constante de combustible para operar con normalidad. ¿Qué estados han sido afectados por su escasez? En esta nota te contamos todo lo que debes saber para estar prevenido y tomar mejores decisiones.

La tormenta invernal en EE.UU. provocó el alza de precios de combustibles que escasearon (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity)

LOS ESTADOS AFECTADOS POR FALTA DE COMBUSTIBLE

Algunos estados resultaron perjudicados por la tormenta invernal, provocando la falta de combustible. Estos son:

Texas y Oklahoma: varios complejos de refino y producción vieron recortes o paradas temporales por el frío extremo y problemas de energía, afectando gasolina y diésel, publica Reuters.

varios complejos de refino y producción vieron recortes o paradas temporales por el frío extremo y problemas de energía, afectando gasolina y diésel, publica Reuters. Arkansas, Kansas y Tennessee: sus refinerías están expuestas a cortes de luz y dificultades para operar.

sus refinerías están expuestas a cortes de luz y dificultades para operar. Región del Medio Oeste inferior (Kansas, Kentucky, partes de Missouri): debido al hielo y las bajas temperaturas, la logística y el suministro de combustible se complicaron.

debido al hielo y las bajas temperaturas, la logística y el suministro de combustible se complicaron. Costa Este y Nueva Inglaterra: los problemas se presentaron en el transporte y a la subida del diésel de referencia en New York Harbor, que llegó a una prima muy alta frente a Europa.

En todas estas zonas señaladas se reportaron:

Estaciones sin ciertos tipos de combustible de manera puntual.

Límites en la cantidad que algunos mayoristas pueden despachar a gasolineras.

Aumentos más fuertes en diésel que en gasolina por la presión del mercado, precisa el sitio web Sparta Commodities.

Camiones de empresas de servicios, en las calles heladas de Nashville, Tennessee, el 28 de enero de 2026, tras una tormenta invernal que azotó la región durante el fin de semana. (AP Foto/George Walker IV) / George Walker IV

CASOS MÁS ESPECÍFICOS

La ciudad de Cincinnati, ubicada en el suroeste de Ohio, quedó desabastecida de combustible, por lo que varios camiones cisterna no pudieron realizar entregas programadas el 26 de enero. Aunque por la tarde se reanudaron, los conductores solo podían cargar combustible con gasolina premium.

Según WCPO, que recibió informes de estaciones, reveló que múltiples gasolineras se quedaron sin ciertos grados de combustible.

Al respecto, Kroger emitió un comunicado señalando que la seguridad es una prioridad para sus clientes, asociados y proveedores externos, “incluyendo a los conductores que entregan combustible en nuestras instalaciones. Durante el punto álgido de la tormenta, las emergencias por nieve emitidas por el condado [de Hamilton] hicieron que viajar fuera peligroso, y nuestros proveedores externos de combustible retiraron temporalmente a los conductores de las carreteras”.

A medida que las condiciones mejoraron, sus camiones de reparto de combustible volvieron a circular y se están reabastecimiento.

LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES

El precio promedio nacional del diésel en carretera subió 9 centavos, hasta los US$3.624, según datos publicados por la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) el 27 de enero. El precio de la gasolina subió 5 centavos, hasta los 2.853 dólares, publica Fleet Owner.

El mismo medio reveló los precios actuales del diésel y la gasolina en cada región de Estados Unidos:

Medio Oeste: el aumento de los precios del diésel esta semana fue de 13 centavos; es decir, llegó a US$3,579. La gasolina se elevó 5 centavos.

el aumento de los precios del diésel esta semana fue de 13 centavos; es decir, llegó a US$3,579. La gasolina se elevó 5 centavos. Montañas Rocosas: el diésel aumentó 12 centavos y ahora cuesta US$3,367. En cuanto a la gasolina, el precio subió 4 centavos a US$2,536.

el diésel aumentó 12 centavos y ahora cuesta US$3,367. En cuanto a la gasolina, el precio subió 4 centavos a US$2,536. Costa Oeste: el diésel subió 11 centavos, hasta los US$4.301 (sin incluir California, su costo se elevó 16 centavos hasta los US$3.944). La gasolina se elevó 5 centavos hasta los US$3,705 (en California, este combustible subió 2 centavos, hasta los US$3.313.

el diésel subió 11 centavos, hasta los US$4.301 (sin incluir California, su costo se elevó 16 centavos hasta los US$3.944). La gasolina se elevó 5 centavos hasta los US$3,705 (en California, este combustible subió 2 centavos, hasta los US$3.313. Costa del Golfo: el diésel aumentó 8 centavos a US$3.325. La gasolina subió de 6 centavos a US$2,455.

el diésel aumentó 8 centavos a US$3.325. La gasolina subió de 6 centavos a US$2,455. Costa Este: los precios del diésel aumentaron 4 centavos a $3,694. Sobre la gasolina, aumentó 4 centavos a US$2.801.

¿QUÉ HACER ANTE EL ALZA DE PRECIOS?

Primero, revisa el precio en varias gasolineras cercanas antes de cargar tu vehículo. De esa manera podrás usar apps o sitios de comparación de precios.

Según reportes locales de transporte y energía, ya que los problemas de suministro suelen ser temporales, se alivian cuando se normaliza la producción y la logística.

