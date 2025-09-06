El premio mayor de la lotería Powerball sigue en ascenso y acaba de alcanzar una cifra histórica: US$ 1.800 millones, después de que en el sorteo del miércoles nadie lograra acertar los seis números. El próximo sorteo se celebrará este sábado 6 de septiembre y ya genera una expectativa enorme entre millones de jugadores.

Según los organizadores, se trata del segundo premio más grande en la historia del Powerball y de la lotería estadounidense, solo superado por los US$ 2.040 millones que fueron reclamados en 2022 en California.

Curiosamente, este nuevo acumulado también marca la racha más larga de sorteos sin ganador: 42 juegos consecutivos sin que alguien se lleve el premio mayor, igualando un récord que terminó el año pasado con un bote de US$ 1.300 millones en Oregon.

Los jugadores de la lotería Powerball buscan patrones en los números más y menos frecuentes para aumentar sus posibilidades. | Crédito: Patrick T. Fallon / AFP

¿Cómo se puede cobrar el premio de Powerball?

El afortunado que logre acertar los seis números tendrá dos opciones: recibir el monto completo en 30 cuotas anuales, con un desembolso inicial inmediato, o elegir el pago único en efectivo, que actualmente está estimado en US$ 826 millones. Cabe recordar que ambas modalidades están sujetas a impuestos federales y estatales.

Las probabilidades, sin embargo, siguen siendo desafiantes: 1 en 292,2 millones, lo que hace del Powerball una apuesta de enorme dificultad. A US$ 2 por jugada, los boletos están disponibles en 45 estados, además del Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.

La lotería Powerball igualó su racha más larga sin ganador, con 42 sorteos consecutivos desde el último premio mayor. | Crédito: Nicolaus Czarnecki / MediaNews Group / Boston Herald vía Getty Images / MediaNews Group/Boston Herald vi

Los números más y menos repetidos en Powerball

Más allá del millonario premio, muchos jugadores buscan patrones que puedan darles una ventaja. Según datos de USA Mega, en los últimos 100 sorteos los números más frecuentes entre las bolas blancas han sido:

4, 23, 28, 40 y 52.

En cuanto a la Powerball roja, los números más repetidos fueron:

2, 5, 9, 20 y 25.

Una revisión más amplia, desde la reforma del formato en octubre de 2015 (5 de 69 + 1 de 26), revela que los números con mayor recurrencia han sido:

61 (115 veces)

21 (112 veces)

23 (111 veces)

33 (109 veces)

69 (108 veces)

Pero también hay números que rara vez aparecen. Según Lottery.net, los menos frecuentes entre las bolas blancas son:

13 (66 veces)

49 (71 veces)

26 (72 veces)

46 (75 veces)

65 (78 veces)

En cuanto a la Powerball roja, se destaca que algunos números, como el 7 y el 11, no han aparecido en los últimos sorteos, lo que alimenta aún más la curiosidad de quienes confían en la estadística.

