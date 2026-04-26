En tiempos recientes, millones de personas de Estados Unidos han contratado un servicio móvil que les permite mantenerse comunicados todos los días; sin embargo, también representa un impacto a sus bolsillos que no suelen detectarlo. Sucede que estos usuarios pagan de más o aceptan tarifas elevadas sin saber que existen estrategias u otras opciones más factibles que les permitiría ahorrar considerablemente cada año. En caso te identifiques con esta situación, quiero ayudarte a que optimices tu presupuesto sin que tu conectividad se vea interrumpida.

TE PUEDE INTERESAR ¿Vives en Texas? Estas 3 ciudades son donde más rinde tu sueldo y te permiten ahorrar en 2026

Posiblemente no te hayas dado cuenta, pero contar una línea móvil es un gasto silencioso que afecta mensualmente. En tiempos recientes, muchas familias del país están acostumbradas a pagar facturas que superan los $100 cada mes .

Según el portal de analítica JD Power, los hogares en EE.UU. gastan en promedio $141 para contar con un plan móvil, lo que suele impactar en el presupuesto de muchas familias. A pesar de ello, existen otras opciones capaces de ofrecerte el mismo servicio por un precio relativamente bajo.

Entonces, de orientarte por estas opciones, significa un ahorro de $600 por año.

La mayoría de familias en EE.UU. contratan servicios móviles que superen los $100 mensuales. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Por qué la mayoría paga planes que no usan en su totalidad

El argumento frecuente de estas personas que cuentan con planes caros radica en que ofrecen una mejor cobertura y velocidad. Sin embargo, esto suele ser contradictorio, ya que estos usuarios no usan en su totalidad los planes que contratan.

De acuerdo a la Universidad de Purdue, uno de cada tres clientes consumen menos de 5GB mensuales y el 855 de ellos utilizan menos de 10GB al mes .

También suele influir en las propuestas que ofrecen las empresas de servicios móviles; siempre recomiendan un plan caro para que el cliente decida por dicha opción.

Los usuarios suelen contratar un plan caro creyendo que su cobertura será eficiente. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Cómo ahorrar hasta $50 en servicios móviles en EE.UU.

Te mencionaré que, actualmente, el mercado cuenta con operados que otorgan planes cuyos precios oscilan entre $15 y $35 cada mes, según lo señalado por los portales Tom’s Guide y NerdWallet en marzo del 2026.

Entre las opciones más rentables son Mint Mobile, Tello, Visible, Boost Mobile y US Mobile. Estos servicios te ofrecen plantes de hasta 20GB, pero que te permitirán ahorrar considerablemente a comparación de las empresas más reconocidas.

Lo más llamativo es que podrás conservar tu número de teléfono actual y, en la mayoría de casos, tu dispositivo; eso sí, tu móvil deberá estar desbloqueado y ser compatible con la red del nuevo operador.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí