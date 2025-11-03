La recta final del 2025 llegó y con ella el calendario oficial de feriados federales para el mes de noviembre. El Gobierno de Estados Unidos confirmó la buena noticia para quienes anhelan descansar o tomarse unas cortas vacaciones antes que se acabe el año.

La nación liderada por Donald Trumo tiene un total de 11 feriados al año que buscan conmemorar acontecimientos importantes en la historia del país. Estas fechas también sirven para descansar, reflexionar y pasar el tiempo en familia; además, fueron aprobados por la Oficina de Administración de Personal (OPM por sus siglas en inglés) que indica que estos días traen el cierre de oficinas públicas y la suspensión de muchas actividades laborales en distintos sectores; sin embargo, la decisión de otorgar el día libre a los empleados depende de cada empleador, lo que significa que no todos los trabajadores disfrutan del descanso en estas fechas.

El Gobierno de EE.UU. señala en su sitio web que la Ley de Normas Razonables de Trabajo (FLSA, por sus siglas en inglés) protege el derecho de los trabajadores a recibir pago por horas extras o festivos según ciertos parámetros.

El 11 de noviembre es uno de los feriados que marca el calendario de Estados Unidos. (Foto: MillefloreImages / iStock) / MillefloreImages

¿Cuándo son los feriados federales en noviembre en Estados Unidos?

Según el sitio web oficial del Gobierno de EE.UU., son dos y aquí te los detallo:

Día de los Veteranos (Veterans Day): se celebra el 11 de noviembre para honrar a quienes prestaron servicio en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

se celebra el 11 de noviembre para honrar a quienes prestaron servicio en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day): se celebra el cuarto jueves del mes y este 2025 es el 27 de noviembre. Es uno de los feriados más grandes del país, dedicado a agradecer por lo recibido. Se celebra en familia con cenas tradicionales y marca el inicio de la temporada de compras navideñas.

El mes se cierra con el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day) el jueves 27 de noviembre. (Foto: DNY59 / iStock) / DNY59

Feriados restantes en 2025

Navidad - Jueves 25 de diciembre. Festividad cristiana que conmemora el nacimiento de Jesús. Reúne a familias, promueve regalos y actividades comunitarias, y es fuertemente celebrada en la comunidad latina.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!