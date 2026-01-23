En máxima alerta, así se encuentran las autoridades estadounidenses tras la llegada de la tormenta invernal que afecta gran parte de su territorio. Debido a los estragos que provocará el intenso frío en diferentes zonas del país – como el cierre de carreteras, la paralización del transporte, la suspensión de clases presenciales, los cortes de energía prolongados y las dificultades para acceder a servicios básicos –, los residentes de diversos estados se preparan para permanecer en sus hogares mientras dure este fenómeno, descrito por los meteorólogos como potencialmente histórica. La tormenta comenzó la noche del 22 de enero y se extenderá hasta el lunes 26, aunque hay reportes que aseguran que podría prolongarse hasta febrero. Por esta razón, te presentamos la lista básica de productos y el kit de supervivencia que debes tener en casa.

LA LISTA BÁSICA DE PRODUCTOS Y EL KIT DE SUPERVIVENCIA QUE DEBES TENER EN CASA

La forma de evitar la congelación y la hipotermia es prepararse para el frío extremo. Lo primero que debes hacer es consultar de forma regular el pronóstico en weather.gov; una vez que lo sepas, evita estar al aire libre durante las horas más frías del día, generalmente temprano por la mañana. En caso tengas mascotas o animales de granja, protégelas y dales comida y agua. Otras de las acciones que debes hacer es tomar precauciones para evitar que tus tuberías de agua se congelen. Finalmente, si tienes un vehículo, asegúrate de que tenga al menos medio tanque de gasolina para que pueda mantenerse caliente si quedas varado.

Ahora, si vas a permanecer en tu hogar durante la megatormenta invernal Fern, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) recomienda actualizar tu kit de supervivencia, que debe contener lo siguiente:

Alimentos y agua

Agua embotellada (mínimo 2 litros por persona al día para un mínimo de 3 días).

Alimentos no perecibles: conservas, legumbres en lata, atún, sopas instantáneas, galletas, barras de cereal y energéticas, frutos secos y ricos en proteínas como nueces.

Leche en polvo o en caja, café o té, azúcar o endulzante.

Abrelatas manual.

Suministros para mascotas (comida y agua).

Salud y botiquín

Botiquín de primeros auxilios (debe contar con medicamentos esenciales).

Analgésicos y antipiréticos (ibuprofeno o paracetamol).

Medicamentos de uso diario para cada miembro de la familia (para varios días).

Gasas estériles, vendas elásticas, esparadrapo y tiritas.

Antiséptico (alcohol, clorhexidina o similar) y pomada antibiótica.

Termómetro, mascarillas y guantes desechables.

Artículos para bebés (pañales y cualquier fórmula o alimento especial).

Higiene

Papel higiénico y pañuelos de papel.

Jabón o gel antibacterial, toallas húmedas.

Cepillo y pasta dental, toallas de mano y de cuerpo.

Bolsas de basura resistentes y cloro o desinfectante.

Abrigo y vestimenta

Mantas o frazadas gruesas.

Ropa de abrigo extra, medias gruesas, gorros, guantes o manoplas y calzado cerrado.

Sacos de dormir.

Iluminación y energía

Linternas (de batería o dinamo) y pilas de repuesto.

Velas y fósforos o encendedores.

Baterías externas (power bank) para celular y cargadores.

Herramientas y útiles

Multiherramienta o navaja multiusos (alicates, llave inglesa, destornillador).

Cinta adhesiva resistente, cuerdas y tijeras.

Cables puente (las bengalas o los triángulos reflectantes son excelentes complementos).

Radio portátil a pilas o de manivela.

Pala (para sacar la nieve).

Raspador de hielo (ten uno en el coche incluso si sueles aparcar en un garaje).

Sal de roca para derretir la nieve y el hielo de las aceras.

Celular cargado y un cargador de repuesto.

IMPORTANTE. Las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente, así que es clave mantenerse informado con fuentes oficiales como el National Weather Service (NWS) (https://www.weather.gov/).

